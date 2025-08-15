Arminia Bielefeld vuelve a derribar al Werder Bremen en la Copa alemana

El Arminia Bielefeld, de segunda división y subcampeón de la pasada Copa de Alemania, dio también la primera sorpresa de la nueva edición del torneo al imponerse 1-0 al Werder Bremen este viernes en la primera ronda.

El equipo verdiblanco, que ya había caído el pasado curso ante el mismo rival en esa competición, es la primera víctima entre los equipos de la élite, tras un partido que decidió un solitario tanto de Isaiah Young en el 90+3.

El Werder jugaba con diez hombres desde la roja a Leonardo Bittencourt en el 54.

El Arminia Bielefeld renueva así su idilio con la Copa alemana, donde la pasada temporada, siendo un equipo de tercera división, perdió la final ante el Stuttgart.

Pero antes había derribado a cuatro cuadros de primera en las rondas previas: Unión Berlín en dieciseisavos de final, Friburgo en octavos, Werder Bremen en cuartos y Bayer Leverkusen en semifinales.

También este viernes jugó el Leverkusen, que se impuso 4-0 en el campo del Grossaspach (4ª división) en el que fue el primer partido oficial con su nuevo entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag.

El checo Patrick Schick (minuto 32) abrió el camino para el Leverkusen, que no pudo respirar tranquilo hasta bien avanzado el partido, cuando se sucedieron los tantos del brasileño Arthur Augusto (72), el camerunés Christian Kofane (84) y el español Alejandro Grimaldo (87, de penal).

El encuentro estuvo marcado además por una interrupción de 45 minutos, luego de que tuviera que ser detenido temporalmente en el primer cuarto de hora por una tormenta.

Ten Hag pudo sacar adelante este primer cotejo oficial con el Leverkusen, donde toma el relevo como titular del banquillo tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid.

También este viernes, el Unión Berlín goleó fácilmente por 5-0 en su visita al Gütersloh, también de cuarta categoría.

Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga, y Stuttgart, vencedor de la última Copa, disputan el sábado la Supercopa de Alemania y por ello han aplazado a finales de mes sus compromisos de esta primera ronda de la DFB Pokal.

El martes 26 de agosto, el Stuttgart visitará al Eintracht Braunschweig (2ª) y un día después, el miércoles 27, el Bayern hará lo propio con el Wehen Wiesbaden (3ª).