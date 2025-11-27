Arne Slot admite acusar la presión en medio de la mala racha de Liverpool

Arne Slot aseguró que la presión ha aumentado tras la alarmante racha de derrotas de Liverpool.

El campeón defensor de la Liga Premier ha perdido nueve de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones. La derrota 4-1 ante PSV Eindhoven en la Liga de Campeones el miércoles fue la tercera consecutiva en la que Liverpool ha perdido por tres goles o más.

Aunque Slot manifestó después del partido que se sentía seguro en su posición, el técnico de los Reds también acepta que la racha trae consigo una presión adicional.

“Hay mucha presión si trabajas o juegas en un club de élite y aún más si empiezas a perder más partidos de los que este club, o estos jugadores o este entrenador, están acostumbrados. Así que siempre hay presión”, dijo el jueves.

“Pero también hubo mucha presión la temporada pasada para que ganáramos la liga y ahora es un tipo de presión diferente porque hemos perdido tantos partidos”, añadió.

La defensa del título de Liverpool se está desmoronando tras seis derrotas en sus últimos siete partidos de liga.

Se han desplomado al puesto 12 en la clasificación, 11 puntos detrás del líder Arsenal.

Slot fue casi impecable en su primera temporada en Anfield, llevando al club a igualar el récord de 20 títulos de liga con una ventaja de 10 puntos sobre el subcampeón Arsenal. Al asumir uno de los trabajos más desafiantes en el fútbol, minimizó la tarea de suceder al gran Jurgen Klopp de Liverpool y se esperaba ampliamente que retuviera el título.

Pero su equipo ha parecido una sombra del que fue coronado campeón en mayo, a pesar de gastar alrededor de US$500 millones (377 millones de libras) en la temporada baja en figuras como Alexander Isak y Florian Wirtz.

Liverpool visita el domingo a West Ham el domingo en peligro de quedar aún más rezagado en la carrera por el título.

“Seguimos luchando y tratamos de mejorar. Eso es lo que todos intentamos”, dijo Slot. “Al final se trata de hacer lo que este club representa, seguir luchando y no importa lo difícil que sea, tenemos que luchar juntos”.

El arquero brasileño Alisson volvió a entrenar con el equipo después de perderse el partido ante PSV debido a una enfermedad y Wirtz podría hacerlo antes del partido contra West Ham tras un problema muscular.

Slot comentó que el problema de espalda que obligó a Hugo Ekitike a salir contra PSV no se esperaba que fuera un “gran problema”.

___

