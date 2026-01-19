Arqueología: amor y lucha entre gladiadores, nuevos graffitis relatan Pompeya

Y así, en un muro excavado hace más de 230 años, en un corredor que conectaba la zona del teatro con la Vía Stabiana, lo que ya no era visible para el ojo humano, gracias a una técnica de fotografía computacional que adquiere una serie de imágenes de un objeto bajo diferentes direcciones de iluminación, ahora vuelve a ser visible.

Hay una historia de amor entre una mujer llamada Erato, pero también una escena de combate de gladiadores. Hay insultos, pero también buenos deseos como este: "Methe, (esclava) de Cominia, de Atella, ama a Crestos en su corazón. Que la Venus de Pompeya les sea propicia a ambos y que siempre vivan en armonía".

Trescientas inscripciones adornan el muro, por el que pasaron millones de visitantes. Se conocen alrededor de 200, mientras que 79 fueron identificadas.

El proyecto, denominado Bruits de Couloir ("Rumores del Corredor"), fue concebido por Louis Autin y Louise Letellier-Taillefer, de la Universidad de la Sorbona, y Marie-Adeline Le Guennec, de la Universidad de Quebec en Montreal, en colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya.

Según se informó en la Revista Electrónica de las Excavaciones de Pompeya, se llevó a cabo en dos campañas, en 2022 y 2025. Esto permitió una reinterpretación integral de la vasta colección de grafitis presentes en este pasaje, mediante un enfoque multidisciplinario que combina epigrafía, arqueología, filología y humanidades digitales.

"La tecnología es la clave que abre nuevas salas del mundo antiguo, y también debemos compartirlas con el público", comentó el director del parque, Gabriel Zuchtriegel.

"Estamos trabajando en un proyecto para proteger y mejorar los escritos, que suman más de 10.000 en toda Pompeya, un inmenso patrimonio. Solo el uso de la tecnología puede garantizar un futuro para toda esta memoria de la vida en Pompeya", agregó.

La metodología adoptada utiliza una cuadrícula virtual, documenta las conexiones espaciales y temáticas entre las inscripciones y analiza los muros del corredor con RTI (Reflectance Transformation Imaging, una técnica de fotografía computacional que adquiere una serie de imágenes de un objeto bajo diferentes direcciones de iluminación). Esto permite ver lo que el ojo humano no puede ver, y más de dos siglos después de la excavación, siguen surgiendo nuevos descubrimientos.

Al mismo tiempo, esta técnica es esencial para la preservación digital de una colección de objetos frágiles.

El desarrollo de una plataforma 3D que integra fotogrametría, datos RTI y metadatos epigráficos dará lugar a la creación de una nueva herramienta para la visualización y anotación conjunta de inscripciones.

Para promover la conservación de este importante complejo de inscripciones epigráficas de Pompeya, concentrado en una sola sala y desenterrado en 1794, el Parque Arqueológico de Pompeya planificó cubrir el corredor, proteger adecuadamente el yeso sobre el que se esculpieron las inscripciones y facilitar una futura experiencia integrada para el visitante mediante tecnologías desarrolladas a través de nuevas investigaciones.

