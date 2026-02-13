Arqueología: arte rupestre de 10.000 años antes de Cristo

El enclave, ubicado en la meseta de Umm Erak, en el sur del Sinaí, se encuentra en una zona arenosa a unos cinco kilómetros al noreste del templo de Serabit El-Khadim y de las antiguas áreas mineras de cobre y turquesa.

Ocupa una posición estratégica que domina una amplia extensión abierta que se proyecta hacia el norte hasta la meseta de Tih, lo que sugiere que a lo largo de la historia funcionó como punto de observación, lugar de encuentro y área de descanso.

Las pinturas rupestres, realizadas con pigmento rojo, destacan en el techo de un abrigo rocoso de arenisca formado de manera natural, que se extiende por más de 100 metros a lo largo del flanco oriental de la meseta. Representan animales y diversos símbolos que actualmente son objeto de estudio.

Junto a ellas se identifica otro conjunto de pinturas en tono gris, además de numerosas inscripciones y escenas ejecutadas con distintos estilos y técnicas, testimonio de una riqueza artística y una diversidad cultural excepcionales.

El jefe de la misión arqueológica, Hisham Hussein, explicó que los trabajos de documentación dentro del abrigo rocoso revelaron grandes cantidades de excrementos animales, lo que indica que en épocas posteriores fue utilizado como refugio para personas y ganado, para protegerse de las tormentas y el frío.

Agregó que también se hallaron divisiones de piedra que conformaban unidades habitacionales independientes, con restos de capas de fuego entre ellas, confirmando la reiterada actividad humana en el lugar en distintos periodos.

La investigación arqueológica sacó además a la luz numerosas herramientas de sílex y fragmentos de cerámica. Algunos de estos vestigios se atribuyen al Reino Medio, mientras que otros corresponden al período romano, en particular al siglo III después de Cristo. Estos hallazgos ratifican el uso continuo del sitio durante miles de años.

Los grabados y dibujos rupestres fueron clasificados en varios grupos cronológicos. El conjunto más antiguo, ejecutado en el techo del abrigo con pintura roja, fue fechado de manera provisional entre el 10.000 y el 5.500 a.C.

Este conjunto incluye escenas con distintos animales que reflejan la vida en tiempos remotos. También presenta bajorrelieves que muestran a un cazador utilizando arco para cazar íbices, acompañado por varios perros de caza, en una escena que ilustra los modos de vida y las actividades económicas de las primeras sociedades humanas.

Otros grupos de grabados incluyen representaciones de camellos y caballos de diversas formas, montados por personas armadas. Algunas de estas escenas están acompañadas de inscripciones nabateas, indicio de periodos históricos posteriores marcados por múltiples interacciones culturales y civilizatorias en la región.

Asimismo, se documentó un conjunto de inscripciones árabes que constituyen una prueba relevante del uso continuado del sitio durante los primeros siglos del islam y más allá.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, calificó la meseta de Umm Erak como "una incorporación significativa al mapa de las antigüedades egipcias, testimonio de la excepcional riqueza cultural y humana del Sinaí", y sostuvo que el hallazgo refleja "el compromiso permanente del ministerio con la investigación, los descubrimientos y la documentación científica conforme a los estándares internacionales más recientes".

Por su parte, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham El-Leithy, afirmó que se trata de uno de los sitios de arte rupestre más importantes descubiertos recientemente: "un museo natural al aire libre que documenta la evolución de la expresión artística y simbólica humana desde la prehistoria hasta el advenimiento del islam".

El descubrimiento, subrayó, debe mucho al jeque de la zona, Rabie Barakat, lo que evidencia el papel fundamental de la población del Sinaí en el respaldo a los esfuerzos del Estado egipcio por preservar su patrimonio cultural. (ANSA).