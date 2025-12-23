Arqueología: El incesto más antiguo, en Calabria hace 3500 años

El caso involucra a un padre y su hija que vivieron en una comunidad de la Edad del Bronce, cuyos restos fueron hallados en las profundidades de la Grotta della Monaca, en los montes del Orsomarso, en el municipio de Sant'Agata d'Esaro, en Cosenza.

El estudio, que abre una ventana inédita sobre la historia genética y cultural de la Calabria prehistórica, ha sido publicado en la revista Communications Biology por un grupo de investigación internacional dirigido por la Universidad de Bolonia y el Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania.

El equipo de científicos analizó el ADN antiguo extraído de restos óseos y dentales de más de 20 individuos encontrados en la cueva, uno de los sitios más importantes de la prehistoria calabresa, utilizada durante milenios como mina, refugio y lugar de sepultura.

"Nuestro análisis muestra que la población de la Grotta della Monaca tenía fuertes afinidades genéticas con las poblaciones de la primera Edad del Bronce de Sicilia, pero se diferenciaba por la ausencia de influencias genéticas orientales, presentes en las comunidades sicilianas contemporáneas", explica Francesco Fontani, primer autor del estudio.

A partir de las sepulturas, los investigadores lograron reconstruir árboles genealógicos parciales de algunos individuos.

"Hemos identificado un caso excepcional de unión reproductiva entre un progenitor y su hijo, la primera evidencia genética de este tipo jamás documentada en un contexto arqueológico", continúa Fontani.

En específico, los investigadores encontraron un varón preadolescente que resultó ser fruto de una unión incestuosa de primer grado entre un hombre adulto enterrado en la cueva y su hija, cuyos restos no fueron encontrados.

"Es un dato extraordinario, pero de compleja interpretación, que no debe leerse solo desde una perspectiva biológica, sino también cultural", subraya Fontani.

"Podría reflejar un acto de violencia, pero también un comportamiento socialmente tolerado o una tradición particular.

Sin duda, representaba una desviación sustancial de la norma.

Rara vez se observan uniones entre parientes cercanos, y nunca antes entre padre e hija".

Además, el análisis de los genomas revela que los individuos de la Grotta della Monaca no estaban aislados: a pesar de vivir en una zona montañosa y difícil, mostraban signos de movilidad y afinidades genéticas con poblaciones del centro y norte de Italia. (ANSA).