Arqueología: El mosaico "Alfombra de Flores" sale a la luz en Aquileia.

En aquel momento, según explica la Fundación Aquileia, el excepcional descubrimiento obligó a reubicar el edificio respecto a su diseño original.

Se trata de una obra de 76 metros cuadrados, caracterizada por un panel central con una original composición de flores con azulejos multicolores, de ahí el nombre de "alfombra florida" que le dio Bertacchi, quien, tras un primer análisis, la fechó a principios del siglo II d.C.

Tras la investigación, se cubrió el suelo para protegerlo de posibles daños.

Recientemente se rehabilitó durante las obras preliminares de renovación del antiguo cuartel, que se convertirá en una residencia universitaria con 24 camas para estudiantes, profesores y académicos que participan en las excavaciones e investigaciones en el yacimiento de Aquileia.

La Fundación también está preparando el proyecto para cubrir el mosaico, permitiendo a los visitantes admirar su superficie.

"Ahora —observa el director de la Fundación, Cristiano Tiussi— será importante reconectar este extraordinario artefacto con la zona arqueológica adyacente de las fincas de Cassis y la 'domus de los putti danzantes'".

Por este motivo, dijo, "se demolerá el muro existente entre el antiguo cuartel y la zona que está excavando la Universidad de Trieste. Esto nos permitirá determinar si se trata de una única y amplia residencia perteneciente a un acaudalado aquileano del siglo IV. En investigaciones recientes, hemos podido determinar por primera vez la gran altura del mosaico de la 'alfombra de flores', lo que parece más compatible con su datación del siglo IV". (ANSA).