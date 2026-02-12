Arqueología: el Pórtico del Atleta de Catania se abre al público por primera vez

La restitución del yacimiento es consecuencia de la finalización de las labores de investigación, recuperación y la puesta en valor realizadas en los últimos años por la Universidad de Catania (proyecto PNRR Changes), en colaboración con el Parque Arqueológico de Catania y el Valle de Aci de la Región Siciliana, que gestiona el yacimiento.

Accesible a través de una pequeña puerta bajo la Escalera Alessi, el Pórtico dell'Atleta alberga dos misteriosos espacios subterráneos, presumiblemente de la época romana: un corredor cubierto y semisubterráneo decorado con nichos y exedras, y una pasarela de mosaicos que, según los estudiosos, debió formar parte de un imponente edificio monumental del siglo I d. C.

Fue construido en la parte sureste de la colina de Montevergine, la zona más antigua de la ciudad de Catania, habitada desde tiempos prehistóricos. Dentro del Pórtico se exhibirá la Estatua del Atleta, un torso de mármol de un apuesto joven, hallado en un nicho tapiado dentro del mismo yacimiento en enero de 1989.

A la espera de nuevas investigaciones (análisis petrográficos del mármol y análisis arqueométrico), se data en el siglo I d. C. Tanto el yacimiento del Pórtico como la Estatua del Atleta serán restaurados en los próximos meses por el Parque Arqueológico de Catania. Las obras estarán abiertas al público durante las visitas guiadas.

El proyecto también incluye una reconstrucción virtual que captura plenamente el contexto arqueológico. Una voz narrativa acompaña a los visitantes en un viaje a través del tiempo, desde la Catania griega hasta la romana.

La historia del Pórtico y su atleta será el tema central de un encuentro, de nuevo el 13 de febrero, pero antes de la inauguración, en la Iglesia de San Francisco de Borja.