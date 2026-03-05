Arqueología: Etruscos y vénetos, dos grandes civilizaciones prerromanas

Ese es el eje de la exposición "Etruscos y Veneto. Aguas, cultos y santuarios", abierta al público del 6 de marzo al 29 de septiembre y presentada este jueves en presencia del ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, y del alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro.

La muestra se realiza en el Palazzo Ducale y reúne numerosos hallazgos arqueológicos —muchos procedentes de excavaciones recientes— prestados por importantes instituciones museísticas italianas.

El recorrido expositivo guía al público desde los grandes santuarios etruscos costeros y termales —de Pyrgi a San Casciano dei Bagni— hasta los puertos adriáticos de Adria y Spina.

La muestra también incluye algunos de los principales centros sagrados del antiguo territorio veneto, como Montegrotto Terme, Lagole, Este y Altino.

La exposición documenta prácticas votivas, cultos vinculados a la salud y procesos de integración cultural, en un relato que destaca el diálogo y los intercambios entre el mundo etrusco y el veneto en el área comprendida entre el curso bajo del río Adige y el antiguo curso del Po.

"Reivindico la paternidad de la idea —comentó Brugnaro— y debo agradecer al ministro, que descubrí que es un gran apasionado de los etruscos".

La muestra tiene una característica particular, porque está marcada por reflexiones culturales vinculadas a los distintos territorios italianos, desde donde se pueden comprender estas relaciones", agregó.

Por su parte, Giuli señaló que los antiguos venetos "dialogan tan bien con los etruscos porque los etruscos fueron una civilización muy orgullosa de sí misma, y los venetos antiguos estuvieron entre los pueblos más fieros y orgullosos, que hicieron de la independencia una razón de exploración y de comunidad".

También elogió la muestra la titular de la Fundación de los Museos Cívicos de Venecia, María Cristina Gribaudi.

"La exposición es la síntesis perfecta del trabajo de investigación, valorización y difusión de los Museos Cívicos Venecianos, que se materializa en la capacidad de traducir los proyectos expositivos en oportunidades de reflexión para todos, interceptando el interés de especialistas, visitantes ocasionales, ciudadanos y público internacional, curiosos, jóvenes y mayores, gracias a un proyecto expositivo claro, atractivo, enriquecedor, capaz de hablar a todos", dijo. (ANSA).