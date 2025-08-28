Arqueología: Hallan fósil de tortuga del cretácico en Colombia

Se trata de la especie "Craspedochelys renzi" perteneciente a la familia de un grupo extinto de tortugas conocido como los talasoquelidias, hallada en rocas marinas del cretácico inferior (Hauteriviano) en la zona de Cuiza, en el departamento de La Guajira.

"Craspedochelys renzi, llamada así en honor a Otto Renz, representa el registro más joven y el único fuera de Europa para cretácico en todo el mundo de tortugas talasoquelidias. El fósil incluye un caparazón parcial, huesos de las extremidades posteriores y vértebras caudales, y presenta rasgos clave que lo vinculan con otros miembros del grupo europeo, además de características que justifican su inclusión en el género Craspedochelys", detalló la Universidad del Rosario de Bogotá.

Lo llamativo es que el hallazgo paleontológico se hizo hace más de seis décadas por parte del geólogo suizo Otto Renz, durante una expedición en el departamento de La Guajira, pero permaneció oculto hasta que un grupo de expertos del Rosario de Bogotá y la Universidad de Zurich estudió esa colección en el Museo de Basilea y halló la especie.

Edwin Cadena, paleontólogo y profesor de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, quien lideró la investigación, aseguró que el hallazgo revela "conexiones paleobiogeográficas" entre Europa y América del Sur durante el jurásico-cretácico en términos de grupos de tortugas.

"Este hallazgo demuestra que los museos no solo conservan objetos del pasado, sino que son fuentes vivas de conocimiento científico en constante evolución", afirmó Cadena, cuyo hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica Swiss Journal of Palaeontology. (ANSA).