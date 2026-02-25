Arqueología: La escritura comenzó en Europa hace 40 mil años

El hallazgo, publicado en la revista PNAS de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, retrotrae la aparición de las primeras formas de protoescritura aproximadamente 30.000 años y demuestra que las comunidades humanas neolíticas ya poseían capacidades cognitivas muy desarrolladas.

Dirigida por Christian Bentz, de la Universidad del Sarre en Alemania, y Ewa Dutkiewicz, del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín, la investigación indica que las enigmáticas secuencias de signos encontradas en los objetos tienen un nivel de complejidad similar al de los primeros ejemplos de protoescritura que surgieron muchos milenios después.

Se sabe que la escritura se desarrolló en Mesopotamia hace unos 3500 años, que se extendió rápidamente desde allí y que su surgimiento no fue repentino, sino gradual.

De hecho, se cree que fue la culminación de diversas formas de protoescritura, es decir, conjuntos de símbolos más o menos complejos que no eran una representación gráfica fiel del lenguaje hablado, sino que estaban destinados a transmitir información.

El nuevo estudio se basa en el análisis de cientos de objetos con una antigedad de entre 34.000 y 45.000 años, como figurillas de mamut y representaciones de híbridos de león y humano, rodeados de signos como líneas, muescas, puntos y cruces, destinados a transmitir información.

Aunque el significado de estos signos aún no se comprende del todo, los análisis estadísticos indican la presencia de patrones y repeticiones característicos del contenido informativo.

Estos patrones son muy similares en su forma a la protoescritura que se originó en Mesopotamia decenas de miles de años después.

"En términos de complejidad, las secuencias de signos son comparables", afirmó Bentz. (ANSA).