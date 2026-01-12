Arqueología: las armas con veneno más antiguas tienen 60.000 años

Los análisis químicos y biomoleculares realizados en artefactos hallados en el refugio rocoso de Umhlatuzana, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, revelaron la presencia de veneno de origen vegetal en cinco de las diez puntas de cuarzo examinadas, procedentes de un estrato arqueológico que data de hace 60.000 años.

Las sustancias identificadas (alcaloides tóxicos) son atribuibles a plantas de la familia Amaryllidaceae, probablemente Boophone disticha, históricamente utilizadas para envenenar flechas.

El descubrimiento representa la evidencia directa más antigua del uso de venenos en armas y demuestra cómo los cazadores de la época habían desarrollado un buen conocimiento de las plantas venenosas, así como habilidades de planificación.

De hecho, el uso de un veneno de acción lenta requiere comprender el comportamiento de las presas y la velocidad a la que se debilitan, lo que mejora la eficacia de la caza de resistencia (una estrategia particular en la que los cazadores no matan a su presa inmediatamente, sino que la persiguen durante un largo tiempo hasta que se agota y no puede escapar).

Según los investigadores, el uso de armas envenenadas marca un punto de inflexión tecnológico y cultural fundamental en la historia de la humanidad, retrasando los orígenes de las estrategias de caza complejas. (ANSA).