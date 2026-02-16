Arqueología: las formas geométricas más antiguas, de hace 60.000 años

Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Bolonia publicado en la revista Plos One.

Los investigadores emplearon un enfoque cuantitativo y sistemático para investigar 112 fragmentos procedentes de dos yacimientos arqueológicos de Sudáfrica y uno de Namibia.

Al aplicar métodos de análisis geométrico y estadístico inéditos a estos hallazgos, el estudio permitió una reconstrucción detallada de las líneas, ángulos y trayectorias de los signos, que son todo menos aleatorios.

Los resultados muestran que más del 80% de las configuraciones analizadas presentan regularidades espaciales consistentes, con un uso recurrente de ángulos cercanos a los 90° y grupos de líneas paralelas.

Composiciones más complejas, como bandas de puntos, cuadrículas y motivos en forma de diamante, revelan operaciones cognitivas de rotación, traslación, repetición e incrustación: la capacidad de construir niveles jerárquicos de signos dentro de una misma superficie.

"Estos grabados están organizados, son coherentes y demuestran un dominio de las relaciones geométricas", explica la coordinadora del estudio Silvia Ferrara, profesora del Departamento de Filología Clásica y Estudios Italianos de la Universidad de Bolonia.

"No hay sólo un proceso de repetición de signos, sino que hay una verdadera planificación visual-espacial, como si los autores ya tuvieran una imagen global de la figura en mente antes de grabarla", señala.

"Nuestro análisis demuestra que el Homo sapiens, hace 60.000 años, ya poseía una asombrosa capacidad para organizar el espacio visual según principios abstractos", observa Valentina Decembrini, estudiante de doctorado del Departamento de Filología Clásica y Estudios Italianos de la Universidad de Bolonia y primera autora del estudio.

"Transformar formas simples en sistemas complejos siguiendo reglas definidas es un rasgo profundamente humano que ha caracterizado nuestra historia a lo largo de milenios, desde la creación de decoraciones hasta el desarrollo de sistemas simbólicos, llegando incluso a la escritura", concluye. (ANSA).