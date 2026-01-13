Arqueología: Las maravillas de la Casa de los Grifos

Son proyectos incluidos en el plan Caput Mundi, financiado con fondos del PNRR, destinado a la recuperación de sitios arqueológicos, jardines históricos y parques, así como al desarrollo de nuevas tecnologías y recorridos turísticos innovadores.

El plan contempla, además, la apertura de nuevas áreas y la digitalización de servicios.

La apertura en "tiempo real" de la Casa de los Grifos forma parte de este conjunto de proyectos y, en particular —recuerda Alfonsina Russo, directora del Departamento para la Valorización del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura—, de aquellos seleccionados "para abrir al público lugares secretos, verdaderas joyas".

Un ejemplo es la Schola Praeconum, inaugurada el año pasado: el edificio se encuentra en las laderas meridionales del Palatino y fue la sede de la corporación de los heraldos, los praecones, encargados de anunciar las pompae circenses.

A estos se suman los subterráneos de Santa Anastasia, bajo la basílica situada en el Palatino; las estancias ocultas de la Domus Tiberiana, de las que se abrirán nuevos ambientes; las demás casas republicanas del flanco occidental del Palatino; y el criptoportico central de la propia Domus Tiberiana.

En definitiva, "todos lugares valiosos y muy particulares", entre ellos la Coenatio Rotunda en la Viña Barberini, que —según algunas hipótesis— podría corresponder a la célebre sala de banquetes giratoria vinculada a la Domus Aurea de Nerón, excavada por un equipo francés en colaboración con el Parque Arqueológico del Coliseo.

El listado incluye también las Curiae Veteres, el santuario que se alzaba en el lado nororiental del Palatino; el área pavimentada con antiguas piedras negras del Lapis Niger, en el lugar de los comicios del Foro Romano; y, finalmente, una intervención clave para la accesibilidad del parque: el nuevo acceso por Via dei Cerchi.

"Son todos proyectos ya en marcha y que, de acuerdo con el cronograma del PNRR, deberían concluirse precisamente este año", explica la arqueóloga durante la presentación de la apertura de la Casa de los Grifos. (ANSA).