Arqueología: Las mujeres en la antigua Pompeya

El 8 de marzo, será posible adentrarse en la vida cotidiana de las mujeres de Pompeya a través de una visita a las secciones femeninas de los baños públicos del Foro, las Termas Stabiane y los baños privados de los Praedia de Giulia Felice, un gran complejo urbano en la zona este de la ciudad.

La sección femenina de los baños públicos del Foro recuperó su antiguo esplendor el año pasado, tras un largo periodo como depósito de hallazgos arqueológicos. Tras una delicada restauración, se sacaron a la luz las superficies pintadas, incluyendo una espléndida decoración con motivos vegetales y aves sobre fondo amarillo.

Un refinamiento particular también se evidencia en las estancias femeninas de las Termas Stabiane, notables por las decoraciones de estuco en las paredes y el grafito de una nave en el vestuario, probablemente una referencia romántica a alguien que navegaba.

Sin embargo, los pequeños baños de la Praedia de Giulia Felcie, a diferencia de estas secciones de habitaciones creadas dentro de complejos públicos, que también incluían espacios para hombres, son una expresión de la gran capacidad empresarial de las mujeres de la época. Giulia Felice era, de hecho, propietaria de una gran villa urbana dentro de la ciudad (la llamada Praedia) con una amplia zona verde. Transformó esta residencia en una fuente de ingresos, alquilando las distintas estancias de la villa, incluidos los propios baños, que pasaron de privados a públicos.

En la Villa de Popea, los itinerarios sobre la cosmética y los adornos femeninos girarán en torno a la célebre figura de la científica Hipatia. Las iniciativas del Parque dedicadas al 8 de marzo culminan un año inspirado en la figura de la mujer en el mundo antiguo, que en Pompeya se exploró a través de la exposición "Ser Mujer en la Antigua Pompeya" en la Palestra Grande, recientemente finalizada, y que estuvo acompañada por el proyecto teatral "Vox Feminae. Las palabras secretas de las mujeres" en los diversos yacimientos de la Gran Pompeya. (ANSA).