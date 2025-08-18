Arqueología: Noches mágicas en Pompeya en septiembre

En Pompeya, el itinerario doble incluye el acceso desde la Piazza Anfiteatro a algunas domus, como los Praedia de Julia Félix, la Casa de Loreio Tiburtino, la Casa de Venus en la Concha y la Gran Palestra, donde se encuentra la exposición "Ser Mujer en la Antigua Pompeya" (duración: aproximadamente 1 hora, a 7 euros).

Al otro lado de la ciudad, también se puede acceder a la Villa de los Misterios, con la opción de un servicio de transporte al yacimiento de Boscoreale, que incluye Villa Regina y el Antiquarium (duración: aproximadamente 40 minutos desde la Villa de los Misterios + aproximadamente 1 hora desde Boscoreale - precio: 7 euros).

También se ofrecen representaciones teatrales en el Odeion (Teatro Piccolo), dedicadas a figuras femeninas históricas y mitológicas, precedidas de una breve visita guiada y con entrada desde la Piazza Esedra (duración: 30 minutos - precio: 7 euros).

Esclavas, emperatrices, sacerdotisas, científicas: diez mujeres profundamente conectadas con la historia del sitio arqueológico más famoso del mundo, reunidas en un nuevo proyecto teatral: "Pompeya, Voz Feminae. Las palabras secretas de las mujeres", que acompaña y amplifica la narrativa de la exposición "Ser mujer en la antigua Pompeya" (Palestra Grande, abierta hasta el 31 de enero de 2026).

A lo largo de los yacimientos de la Gran Pompeya, incluyendo Villa Arianna y Villa San Marco en Estabia, el Museo Arqueológico de Estabia en la Reggia di Quisisana, las salas de la suntuosa Villa de Popea en Oplontis y el yacimiento de Villa Regina en Boscoreale, del 5 de septiembre al 4 de octubre, Arianna, Julia Félix, Ifigenia, Eumachia, Fedra, Flavia Agatea, Popea, Guillermina, Amarilis y Asellina —a través de sus voces, sus cuerpos o a través de las palabras de hombres, amantes, hijos o enemigos— llevarán a los espectadores a descubrir de primera mano la historia, las pasiones, el dolor, la inteligencia y la fuerza que cada una de estas mujeres encarna.

En Pompeya y otros lugares se turnará un poderoso elenco de actores y actrices: Gennaro Apicella, Alessandro Balletta, Adele Cammarata, Costanza Cutaia, Marianna Fontana, Luca Iervolino, Manuela Mandracchia, Marica Mastromarino, Loredana Piedimonte, Elisabetta Pogliani, Alvia Reale, Paola Senatore e Imma Villa; la bailarina Giada Primiano; y los músicos Massimo Cordovani, Francesco Giangrande, Roberto Piazzolla y Stefano Saletti. La dramaturgia y la dirección de los espectáculos están a cargo de Fabio Cocifoglia y Rosario Sparno, con vestuario de Giuseppe Avallone.

La foto de Antonio Biasiucci (Manto, depósito del Palazzo Ducale Mantova 2019.

Crédito Fondazione Pam), amablemente proporcionada por el autor y elegida como imagen del proyecto, resume poderosamente la idea y la inspiración detrás de las historias.

Una producción del centro de producción teatral Casa del Contemporáneo en colaboración con Le Nuvole teatro scienza arte, como parte del proyecto "ESOPOP "Historias en festival" del Parque Arqueológico de Pompeya, promovido por la Dirección General de Espectáculos en Vivo del Ministerio de Cultura.

Antes de cada función, educadores de Le Nuvole teatro arte scienza explicarán al público las características y la historia de los espacios. (ANSA).