Arqueología: Recuperan ánforas de una nave romana

El descubrimiento se produjo en junio de 2025, pero se anunció recientemente durante las inspecciones rutinarias de la Guardia di Finanza (GDF).

Tras detectar anomalías en el fondo marino con el equipo de a bordo, la Guardia di Finanza decidió bucear y así descubrió los restos.

La Base Aeronaval de Bari participó en la operación, junto con la Unidad de Operaciones de Galípoli y la Unidad de Buceo de Taranto II, en colaboración con las Superintendencias de Brindisi, Lecce y Taranto.

"La necesidad de garantizar la protección de este importante yacimiento submarino ha llevado a la decisión, compartida por todos los implicados, de mantener la máxima confidencialidad sobre el descubrimiento". informó la GDF en un comunicado.

El objetivo de la confidencialidad fue "evitar el riesgo de saqueo y preservar el potencial informativo almacenado en el depósito arqueológico, a la espera de que se desarrolle la mejor estrategia de intervención", agregó la Guardia de FInanzas.

La zona ha estado bajo vigilancia constante desde su descubrimiento, agregó la GDF, que detalló que "próximamente comenzará el reconocimiento y la documentación sistemáticos del naufragio utilizando los métodos de investigación más modernos".

También comenzarán las actividades preparatorias para planificar la compleja excavación arqueológica submarina, la correcta recuperación del cargamento y las delicadas labores de conservación que se realizarán en los artefactos y restos del antiguo buque, concluyó el comunicado. (ANSA).