Arqueología: tumba de un recién nacido en Amiternum

(ANSA) - L'AQUILA 12 AGO - Una tumba que contiene los restos óseos de un recién nacido, así como fragmentos de un suelo de mosaico y partes de los cimientos de un edificio, fue descubierta durante la primera campaña de excavación promovida por el Museo Nacional de Abruzzo en L'Aquila, en el Parque Arqueológico de Amiternum.

La investigación arqueológica, realizada gracias a la financiación de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, se centró en el anfiteatro de la antigua ciudad romana y la llamada "domus a peristilio", es decir una casa con un peristilo, un patio interior ajardinado y con columnas.

El objetivo es comprender mejor la historia y la función de dos monumentos importantes, aunque aún poco conocidos.

Se realizaron dos excavaciones estratigráficas, junto con la documentación, la topografía, el lavado, el marcado y la precatalogación de los hallazgos.

Se identificaron tres habitaciones en la "domus a peristilio", dos de las cuales presentan suelos de mosaico. El edificio se estructura en torno a un gran patio rectangular y cuenta con habitaciones de diversos tamaños, decoradas con mosaicos y yeso policromado.

En el espacio entre el Anfiteatro —una estructura que data de la segunda mitad del siglo I d. C.— y la casa, se descubrieron los cimientos de ambos edificios. También se halló en esta zona la tumba de un recién nacido.

Los resultados de la excavación se presentaron en una rueda de prensa en el Parque Arqueológico.

"Los datos obtenidos, declaró Federica Zalabra, directora de Munda, nos permiten comprender mejor la cronología, las relaciones y la dinámica entre ambos monumentos. Nos aseguran que las futuras campañas de excavación proporcionarán una visión completa de los monumentos, ampliando las excavaciones y ofreciendo a los visitantes del parque la oportunidad de contemplar los descubrimientos de los arqueólogos", (ANSA).