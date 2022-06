Arqueólogos hallan tumba inca de 500 años debajo de una vivienda en la capital de perú

LIMA, 22 jun (Reuters) - El propietario de una vivienda en un barrio de Lima se quedó sorprendido al encontrar vestigios de una tumba inca debajo de su terreno en construcción, donde arqueólogos peruanos detectaron restos de personas que datan de al menos 500 años.

El hecho se produjo en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, que alberga cientos de sitios arqueológicos de culturas que se desarrollaron antes y después del Imperio Inca, que dominó parte de Sudamérica desde el sur de Ecuador y Colombia hasta el centro de Chile.

"Toda esta zona urbana está catalogada como una zona de emergencia, es decir cuando los vecinos quizás hagan alguna actividad de remoción de suelo puedan darse con la sorpresa de encontrar contextos arqueológicos", dijo el arqueólogo Julio Abanto, que dirigió un equipo que halló los restos.

La tumbas estaban a cuatro metros de profundidad y contenían "fardos funerarios múltiples", con restos óseos de más de un cuerpo junto a objetos de cerámica, refirió.

"Corresponden a la época Inca, es decir tienen como 500 años de antigüedad", manifestó el arqueólogo en la vivienda.

Los expertos creen que las personas que fueron enterradas en el lugar son parte de la "elite" de la cultura Riricancho, que se estableció en Lima antes del dominio del Imperio Inca.

"Ha sido algo que no me esperaba, yo no sabía exactamente lo que había", dijo Hipólito Tica, dueño de la vivienda. "Es algo asombroso, la verdad no tengo palabras para describirlo (...) debajo de esta tierra, hay un montón de historia", agregó.

Los mayores restos arqueológicos en Perú son las ruinas inca de Machu Picchu ubicadas en los Andes, en la región de Cusco, y las misteriosas líneas de Nasca, dibujadas en un desierto costero hace más de 1.500 años, en la región de Ica. (Reporte de Carlos Valdéz de Reuters Televisión, escrito por Marco Aquino. Editado por Marion Giraldo)