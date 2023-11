Por Maayan Lubell y Dedi Hayun

BE'ERI, Israel, 8 nov (Reuters) - En una casa incendiada y sin tejado del kibutz Be'eri, los equipos arqueológicos israelíes criban las cenizas y los escombros. Buscan restos humanos con la esperanza de identificar a las víctimas que siguen desaparecidas un mes después del letal ataque de Hamás.

Be'eri es una de las comunidades que recibieron algunos de los ataques más feroces de los hombres armados de Hamás que cruzaron la frontera entre Israel y Gaza el 7 de octubre, matando a unas 1.400 personas y tomando como rehenes a más de 240, según los recuentos israelíes.

En los caminos del kibbutz todavía se ven autos retorcidos y destrozados, algunas casas están destruidas por el fuego, otras están agujereadas por las balas. Las bicicletas de los niños siguen esparcidas entre escombros, cristales rotos y municiones sin detonar.

En Be'eri, al igual que en los pueblos vecinos de Kfar Aza y Nir Oz, los hombres armados dispararon contra las familias que se refugiaban en sus habitaciones seguras e incendiaron las casas. También incendiaron autos en un festival de música en el que murieron 260 personas.

Los equipos de rescate encontraron cadáveres calcinados en varios lugares, pero ante la desaparición de numerosas personas, el Ejército israelí llamó hace dos semanas a arqueólogos de la Autoridad Israelí de Antigüedades (AIA) para que colaboraran en la meticulosa y delicada búsqueda.

Hasta ahora han ayudado a identificar a 10 víctimas, pero se calcula que aún quedan 25 personas sin paradero conocido.

"Entramos en las casas quemadas", explica el arqueólogo Joe Uziel, "buscando hasta la más mínima prueba que pudiera ayudarnos a identificar a las personas desaparecidas, ya fueran objetos personales como joyas y demás o restos de huesos fracturados por el calor".

Ayudados por soldados, los expertos dividieron las áreas en zonas de búsqueda, igual que harían en una excavación, y empezaron a buscar y cribar.

No ha sido fácil, dijo Uziel.

"Es una mezcla de sentimientos: ¿quieres encontrar algo o no quieres encontrar nada? Porque si encuentras algo significa que has determinado que alguien se ha ido y, al mismo tiempo, no encontrar a alguien significa que permanece en este limbo de no saber".

"Por difícil que sea", añadió, "es gratificante saber que tal vez podamos aportar algo de ayuda y de cierre a estas familias que han perdido tanto". (Reporte de Dedi Hayun en Jerusalén y Maayan Lubell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)