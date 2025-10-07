Arquera Christiane Endler vuelve a la selección chilena tras dos años de ausencia

La arquera Christiane Endler fue convocada este martes a la selección chilena casi dos años después de haber anunciado su retiro del combinado nacional, informó la Federación de Fútbol de Chile.

La mejor portera de 2021 según la FIFA anunció su retiro de la selección chilena en noviembre de 2023, durante los Juegos Panamericanos en Santiago, tras 104 presencias con el equipo.

Sin embargo, tras conversar con el técnico de la Roja femenina, Luis Mena, aceptó volver para los duelos de la Liga de Naciones de Sudamérica, que arranca a finales de mes y otorga dos cupos directos para el Mundial de Brasil 2027.

Endler, de 34 años, llegó al Lyon en 2021 procedente del París Saint-Germain y ya conquistó varios campeonatos de la liga francesa y una Liga de Campeones de Europa, entre otros títulos.

La otrora capitana chilena fue designada en cuatro ocasiones la mejor portera del campeonato de Francia (2021, 2022, 2023 y 2024).

