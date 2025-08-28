Arquero del PSG, Arnau Tenas ficha por el Villareal

El portero del París Saint-Germain, Arnau Tenas, se comprometió con el Villarreal por cuatro temporadas, hasta 2029, anunciaron este jueves el club español y el campeón de Europa francés.

Tercer portero del PSG la pasada temporada, por detrás de Gianluigi Donnarumma y de Matvey Safonov, Tenas sólo defendió el arco parisino en ocho partidos a lo largo de dos temporadas en París, a donde llegó libre en 2023 procedente del FC Barcelona.

A pesar de la posible salida de Donnarumma al Manchester City, los fichajes este verano de Renato Marin y de Lucas Chevalier empujaron a una salida a Tenas, campeón olímpico con España en los Juegos de París 2024.

"Arnau Tenas Ureña es un joven portero que se distingue por sus extraordinarios reflejos y una rápida reacción ante disparos de corta distancia. Además, destaca por su buen manejo del balón con los pies", lo describió el Villareal, que jugará esta temporada la Liga de Campeones.

Según varios medios, el traspaso de Tenas rondaría los seis millones de euros (US$7 millones).