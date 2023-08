LONDRES (AP) — Matt Turner, el arquero titular de Estados Unidos en la pasada Copa Mundial, fichó el miércoles con Nottingham Forest procedente de Arsenal tras un desembolso de 10 millones de libras (12,75 millones de dólares), de acuerdo con versiones de prensa.

Turner firmó por cuatro años con el club de la Liga Premier. Recién se había incorporado a Arsenal en junio del año pasado proveniente del New England Revolution de la MLS.

El guardameta de 29 años fue el titular de Estados Unidos en los cuatros partidos que disputaron en Qatar 2022, pero sólo atajó para Arsenal en las competiciones de copa la pasada temporada.

“Es un gran desafío y gran paso en mi carrera”, dijo Turner. “Cuando supe del interés por traerme acá, me pareció ideal para mi familia, y me pareció ideal cuando mi agente me lo menciones y se siente como el paso ideal en este momento”.

Se trata del tercer fichaje del Forest con miras a la próxima temporada, junto a los del lateral derecho Ola Aina y el extremo Anthony Elanga.

El Forest afronta su segunda temporada seguida en la Premier y visitara a Arsenal en la primera fecha el sábado.