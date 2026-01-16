Arquitectura: Gaudí, el arquitecto que esculpió el alma de Barcelona

Abajo, en el laberinto de la obra, obreros y técnicos observan en silencio la instalación, uno de los paneles de la Torre de Jesucristo, la estructura más alta de la Sagrada Familia, que alcanzará los 172,5 metros en junio, el centenario de la muerte del célebre arquitecto Antoni Gaudí, el representante más importante del modernismo catalán.

Al menos 200 personas trabajan en el templo, incluyendo obreros especializados y artesanos, coordinados por un equipo de 20 arquitectos dirigido por Jordi Faulí.

"Este es siempre el momento de mayor tensión", admitió uno de los jefes de obra, mientras se fija el panel al brazo horizontal de la Cruz, ya en su posición definitiva.

"Ya saben cómo funciona, pero ver cómo se levanta tanta masa es casi un milagro", añadió.

La obra acaba de alcanzar un hito decisivo: se instalaron los cuatro brazos horizontales de la gran cruz que corona la Torre.

Solo queda colocar el último elemento, el brazo superior, que albergará el Agnus Dei, escultura del artista italiano Andrea Mastrovito.

Una vez terminada, la cruz -de cinco puntas iluminada- se revestirá de cerámica esmaltada blanca y vidrio, para reflejar la luz natural durante el día y brillar por la noche, como se indica en los "Álbumes del Templo".

Gaudí no vio nada de esto.

El 7 de junio de 1926, cruzaba la Gran Vía en el Eixample y no oyó la campana del tranvía, que lo impactó de frente.

Tras el accidente, ingresó en el Hospital de la Santa Creu y rechazó la atención privada, fiel hasta el final a una visión ascética de la existencia.

Solo al día siguiente descubrieron que el anciano de ropas desprolijas era Antoni Gaudí i Cornet, el arquitecto más célebre de España, quien, más que ningún otro, moldeó la imagen de Barcelona, fusionándola con su icono inacabado.

Cuando falleció, a los 73 años de edad, solo se habían completado de la Sagrada Familia la cripta, el ábside y una torre de la fachada de la Natividad.

El resto fue una visión: concebida como un templo expiatorio y una gran enciclopedia esculpida del catolicismo.

La basílica había sido encargada 43 años antes por los Josefinos.

La tarea se había encomendado inicialmente a Francisco del Villar, quien elaboró un diseño neogótico en 1882.

Pero tras la retirada de Villar, el industrial Eusebi Gell, quien encargó algunos de los proyectos más emblemáticos de Gaudí, como la Casa Vicens, la Casa Batlló, la Casa Milà y el Palau Gell, recomendó al arquitecto que más admiraba por su originalidad y también por los valores que compartían: orden social, catolicismo militante e identidad catalana.

Gaudí creció en la granja de "caldararo", como era llamado su padre, herrero.

Así, el mítico arquitecto se nutrió desde niño de una inagotable curiosidad por las plantas y los animales, inspirándose en el "Gran Libro de la Naturaleza".

Con ese manual y su conocimiento artesanal, basado en la experimentación más que en la erudición, construyó edificios que parecen crecer como organismos naturales.

Formas marinas, estructuras vegetales, geometrías complejas derivadas de la observación de la materia, traducidas en columnas inclinadas, superficies curvas, espacios sin ángulos rectos: irreductible al modernismo y ajeno al racionalismo funcionalista de Le Corbusier y Gropius, que dominaría el siglo XX, Gaudí desarrolló un lenguaje arquitectónico único.

"Gaudí nos dejó el camino", explicó Jordi Faulí, encargado de la formidable tarea de completar el templo, aunque no -prosiguió- "un mapa".

En efecto, "tuvimos que aprender la gramática antes de siquiera poder completar las frases", agregó.

Maquetas, planos y documentos del proyecto original se perdieron durante la Guerra Civil Española (1936-1939), cuando un grupo de anarquistas incendió parte de la basílica, lo que ralentizó la construcción.

La fundación religiosa privada creada para completar el proyecto continuó la construcción.

Esa obra fue posible gracias a la afluencia de turistas —aproximadamente 4 millones de visitantes al año— que financian íntegramente las obras.

Un siglo después, la Sagrada Familia sigue dividiendo a críticos y residentes, encarnando las ambiciones y contradicciones de Barcelona, símbolo de un legado en constante evolución.

Cuando se instale el último panel en la Torre de Jesús en junio próximo, los visitantes podrán subir en ascensor y luego por escalera a la cima, admirando el mar Mediterráneo.

Para muchos, así como para los técnicos que trabajan en altura, esa vista "nos acerca a Dios".

La fachada de la Gloria y el gran atrio urbano de la calle Mallorca aún no se completaron, lo que requeriría la demolición de edificios residenciales enteros debido a la congestión turística, el tráfico y la escasez de viviendas.

Ese proyecto, de hecho, cuenta con la oposición de los propietarios, que se manifiestan mensualmente contra el riesgo de expropiación.

Sin embargo, el centenario marcará un hito histórico para la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto.

Se celebrará con actos culturales y una solemne ceremonia litúrgica, a la que ha sido invitado el papa León XIV.

El Vaticano ya reconoció las virtudes heroicas de Gaudí, el primer paso hacia la beatificación. (ANSA).