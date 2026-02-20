Arquitectura: La Sagrada Familia de Gaudí alcanza su altura máxima

La altura de 172,5 metros de la Torre de Jesús se debe a que su creador, Antoni Gaudí, quería que fuera más baja que la cota de la montaña de Montjuic, de 177,7 metros, pues no concebía que una obra humana fuera superior a una creación de la naturaleza.

La inauguración, ya sin andamios, está prevista para el próximo 10 de junio, con motivo del centenario de la muerte de Gaudí (1852-1926).

En el Vaticano se estudia la posibilidad de que el papa León XIV asista a la Sagrada Familia en junio para consagrarla.

La gran cruz instalada hoy está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada porque Gaudí quería que pareciera cristal, explicó el arquitecto director, Jordi Faulí, que comentó que de esta forma siempre se verá "resplandeciente".

Fabricada en Alemania, llegó a Barcelona en 14 grandes piezas.

Con la ayuda de una gran grúa, los operarios colocaron la cruz, que todavía debe ser anclada.

Un mirador a una altura de 165 metros que permitirá contemplar Barcelona se estrenará a finales de 2027, según las previsiones.

En los últimos 15 años se han completado las cuatro torres de los evangelistas (Marcos, Lucas, Mateo y Juan), y la de la Virgen María.

La Torre de Jesús no ha parado de crecer desde 2017 en varias fases, primero el brazo inferior, después los horizontales y este viernes, el brazo superior.

De esta forma, la estructura de la basílica, cuya construcción comenzó en 1882, quedará terminada por la parte alta 144 años después de que Gaudí pusiera la primera piedra.

Ahora queda por terminar la última y principal fachada del templo, la de la Gloria, que tiene una previsión de un decenio para concluir las obras.

Una gran escalinata prevista ante la fachada obliga a derribar el edificio ubicado justo enfrente, lo que es objeto actualmente de conversaciones entre la Junta Constructora y el ayuntamiento. (ANSA).