Arranca DCD>Connect Madrid 2024 con el foco puesto en la sostenibilidad de los centros de datos

DCD>Connect Madrid 2024, el encuentro de referencia del sector Data Center del Sur de Europa, ha abierto las puertas de su decimoséptima edición este martes para compartir casos de uso y debatir sobre la importancia de la sostenibilidad en el sector, en dos jornadas que tendrán como región invitada a la Comunidad Valenciana.

El hotel Eurostars Madrid Tower acogerá hasta mañana a más de 1.400 asistentes de más de 40 países, lo que supone un crecimiento del 20 por ciento respecto al año anterior, y contará con más de 140 ponentes y el apoyo de 120 socios.

La agenda, que incluye más de 70 paneles, conferencias, talleres y mesas de debate, abordará la sostenibilidad en el sector de los centros de datos, contemplando el ejemplo de los países nórdicos como modelos a seguir, así como el auge de tecnologías como la IA y la creciente inversión en España y Europa.

Tomarán la palabra figuras como Rod Evans, vice president - Supercomputing, HER, & IA de Nvidia; Kin Gunnelius, managing director de Verne Global Finlandia; y Tobías Kederer, EMEA head of sustainability & migrations/modernization de AWS. Asimismo, se hará referencia al potencial de la Comunidad Valenciana, que estará presente como región invitada, como apuntan desde la organización.

La novedad de este año llega con Investment Forum, el primer foro global de inversores en Data Centers que tendrá lugar el segundo día del evento. Este encuentro congregará a más de 190 asistentes de once países entre fondos de inversión, directores financieros de compañías de centros de datos e instituciones públicas, como Sicco Boomsma, managing director TMT - EMEA Technology de ING; Jan-Michael Dierkes, managing director and Head of ESG de DTCP Luxembourg; y Rémi Vallier, senior vice president de Macquarie Group.

"En DCD>Connect Madrid llevamos 17 años dando voz a una industria que es la base de la economía digital; 17 años siendo el punto de encuentro, el espacio de debate, de reflexión, de análisis y de negocios, lo que nos permite decir con orgullo que somos la puerta de entrada al sector de data center en España de empresas e inversores de todo el mundo", ha expresado José Friebel, managing director de Datacenter Dynamics.

Europa Press