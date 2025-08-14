Arranca el puente de agosto con casi 7000 vuelos programados este jueves en España

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

Este jueves se da inicio a la operación salida correspondiente al puente de agosto, unas fechas para las que las aerolíneas han programado un total de 28.134 vuelos en los aeropuertos de Aena, de los que 6923 se realizarán en la jornada de este 14 de agosto, antesala del festivo, 94 menos que el año pasado. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que registrará el mayor volumen de vuelos entre este jueves y el próximo domingo, tiene previstos 1135 vuelos para hoy, ocho menos que el año pasado, cuando el jueves fue 15 de agosto y, por tanto, ya festivo. En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat habrá 1079 vuelos a lo largo de este jueves, 20 más que el año anterior, mientras en el de Palma de Mallorca, tercero por volumen de operaciones, se realizarán 925 viajes aéreos, 74 menos. En Málaga-Costa del Sol, los vuelos previstos para este jueves son 587, 39 más que en el año precedente, mientras que en el aeropuerto de Ibiza se esperan 370 despegues y aterrizajes, 27 menos.