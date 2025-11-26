Arranca el relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno 2026 en Olimpia
El relevo de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno 2026 de Milán-Cortina (6-22 de febrero) comenzó el miércoles en Olimpia, Grecia, tras una ceremonia perturbada por las previsiones...
El relevo de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno 2026 de Milán-Cortina (6-22 de febrero) comenzó el miércoles en Olimpia, Grecia, tras una ceremonia perturbada por las previsiones meteorológicas de lluvia, constató la AFP.
Debido a la lluvia anunciada en la ancestral sede, el miércoles no se pudo proceder con el encendido habitual de la llama olímpica, utilizando los rayos de sol.
La organización se sirvió de una antorcha encendida el lunes durante un ensayo, que fue conservada y entregada al primer relevista, el atleta griego Petros Gaidatzis, medallista de bronce en remo en los Juegos de París 2024.
