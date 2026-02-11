Arranca en Argentina el debate de la polémica reforma laboral

Un total de 38 legisladores dieron luz verde para abrir la sesión en la Cámara Alta. Mientras tanto, la CGT —la principal central obrera del país— realiza una marcha hacia el Congreso para protestar contra el proyecto que impulsa el Gobierno nacional, también resistido por la oposición peronista.

La senadora oficialista Patricia Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales. "Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas", adelantó la legisladora.

"La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo", dijo la exministra de Seguridad.

El Gobierno confía en lograr la media sanción. La iniciativa laboral se votará primero en general y luego se desglosará en 26 votaciones en particular, correspondientes a cada uno de los títulos. Si se aprueba, pasará a Diputados.

Quizás el punto que generará mayor resistencia en el Congreso es el artículo 128, que modifica la Ley 14.250. El texto establece que, a partir del 1 de enero de 2028, las cuotas solidarias (el dinero que los sindicatos descuentan a los no afiliados) dejarán de ser obligatorias. Esa normativa debilita económicamente a los gremios.

También genera controversia el mecanismo de despidos de trabajadores. Si bien la indemnización no se elimina, la nueva normativa reduce su alcance, limita los reclamos posibles y redefine la forma en que se financia.

Los gremios también protestan por lo que consideran una limitación a las huelgas. Es que la norma declara a la educación (en todos sus niveles), la salud y el transporte como servicios esenciales. En caso de paro, se deberá garantizar una prestación mínima del 75%.

Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la CGT, destacó que la movilización de hoy contra la reforma laboral "es solo el principio". "Vamos a reaccionar organizados, con fuerza y consciencia de lo que vamos a defender. Expresándonos, defendiendo nuestros derechos y conquistas", apuntó el dirigente y habló de "un inminente paro nacional" (ANSA).