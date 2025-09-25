Arranca en Chile un Mundial Sub-20 despoblado de estrellas

Sin Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Désiré Doué o algún otro de los juveniles más cotizados del planeta, arranca este sábado el Mundial Sub-20 en Chile. El fútbol se prepara para ver el nacimiento de sus futuros ídolos.

Todavía está fresco el recuerdo de un Lionel Messi, un Paul Pogba o un Luis Suárez, disputando un Sub-20 camino a la gloria.

Pero hoy son cada vez más los jugadores que rutilan a muy temprana edad, con lo que el campeonato mundial de la categoría es un curso del que pueden prescindir las nuevas generaciones.

Con 18 años, el español Yamal (Barcelona), el argentino Mastantuono (Real Madrid), el brasileño Estêvão (Chelsea) ya brillan en Europa, una nómina a la que se suman nombres como el del francés Doué (Paris Saint-Germain) a sus 20 años.

Aún con la edad para disputar este Mundial, sus clubes rehusaron cederlos.

"Si depende de nosotros, se queda con nosotros", sentenció Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, al ser consultado por la prensa sobre el eventual llamado del extremo argentino.

– De cien ninguno –

La afición también echará de menos al italiano Giovanni Leoni (Liverpool), a los franceses Leny Yoro (Manchester United), Warren Zaïre-Emery (PSG) y el brasileño Endrick (Real Madrid).

Y aquí el dato que quizá mejor englobe este torneo: ningún futbolista de la lista de los 100 juveniles más caros del planeta, publicada por el sitio especializado Transfermarkt, estará en el torneo que tendrá lugar entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile.

Como tampoco estará Uruguay, el actual campeón, que no podrá defender la corona tras no clasificarse en el Campeonato Sudamericano de 2025.

Chile será la vitrina para estrellas en ciernes como el brasileño Pedrinho, el argentino Ian Subiabre, el español Jan Virgili o el mexicano Gilberto Mora.

La selección anfitriona inaugurará la competencia el sábado frente a Nueva Zelanda, en un Grupo A que también tendrá a Japón y Egipto.

El grupo de la muerte será el C, con Brasil, cinco veces campeón; España, vencedora en 1999; así como México, subcampeón en 1977, y Marruecos.

Argentina, el rey de las seis coronas, se estrenará ante Cuba el domingo, para luego jugar contra Australia e Italia en la llave D.

Francia animará el Grupo E, donde se enfrentará a Estados Unidos, Sudáfrica y la debutante Nueva Caledonia.

– ¿Y Brasil y Argentina? –

Argentina llega a Chile sin su as, el volante ofensivo Claudio "Diablito" Echeverri, del Bayer Leverkusen, quien descolló en el Campeonato Sudamericano de 2025 al anotar seis tantos.

En su lugar, se espera que Ian Subiabre sea la carta goleadora. El zurdo de River Plate es un extremo rápido y regateador, que ya llamó la atención de equipos europeos como el Barcelona, el Inter de Milán o el Chelsea.

Brasil, sin Endrick ni Estêvão, centra sus opciones en Pedrinho, del Zenit de San Petersburgo, y Deivid Washington del Santos de Neymar.

España es la selección que más sufrió la baja de futbolistas.

Además de Yamal, tampoco podrá contar con Pau Cubarsí y Dean Huijsen, defensores del Barcelona y Real Madrid, ni con el extremo Jesús Rodríguez, del Como italiano, o el lateral izquierdo Alex Jiménez, que juega en el Bournemouth inglés.

Juan Corellano, director del canal especializado en fútbol español A Bote Pronto, explica a la AFP que la crisis económica que ha limitado los fichajes de los clubes españoles ha permitido este boom de adolescentes en los primeros equipos.

"La crisis económica que vive el fútbol español (...) ayuda de manera indirecta a que muchos canteranos tengan más oportunidades desde más jóvenes", asegura.

El ataque español será liderado por Iker Bravo, delantero del Udinese italiano y el extremo Jan Virgili, que salió este verano del equipo juvenil del Barcelona para recalar en el Mallorca.

