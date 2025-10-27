Arranca en Francia el juicio contra una decena de personas por el ciberacoso a la primera dama

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un total de diez personas se han tenido que sentar este lunes en el banquillo de los acusados al inicio del arranque del juicio que está teniendo lugar en París, la capital de Francia, por ciberacoso contra la primera dama francesa, Brigitte Macron.

Las autoridades han informado de que se trata de ocho hombres y dos mujeres, todos ellos acusados de realizar comentarios "maliciosos" a través de Internet sobre la primera dama, su género y su diferencia de edad con el presidente del país, Emmanuel Macron, según informaciones de la cadena BFM TV.

Este caso de acoso a través de Internet está relacionado con la teoría de la conspiración que circula por redes sociales desde que Macron ganó las elecciones en 2017 y que apunta a que su mujer es en realidad una persona transexual que nació con genitales masculinos.

Algunas publicaciones, además, hacen alusión incluso a supuestos delitos de pedofilia, una situación que ha llevado a Brigitte Macron a presentar una denuncia.

Está previsto que el juicio dure dos días, por lo que las pruebas podrán ser presentadas a lo largo del lunes y del martes. Se desconoce cuándo se emitirá el veredicto.

Macron presentó la demanda por ciberacoso en agosto de 2024, lo que llevó a los investigadores a detener a varios sospechosos de edades comprendidas entre los 41 y los 60 años. En caso de ser hallados culpables, se enfrentan a dos años de prisión.