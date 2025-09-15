Arranca este lunes el programa “Cine Escuela” de Cultura: los centros escolares ya pueden preinscribirse

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La primera edición del programa 'Cine Escuela', que impulsa el Ministerio de Cultura, ha arrancado este lunes con la apertura de las preinscripciones para centros escolares. Para esta edición del programa se prevé una inversión de 6 millones de euros.

El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba en una entrevista con Europa Press que el programa comenzaría con el inicio de curso para que los colegios interesados de toda España soliciten su participación en un proyecto que consiste en "crear los públicos del futuro" y que los jóvenes españoles "cojan amor por el cine" llevándolos a las salas para, posteriormente, trabajar las películas en las aulas.

"En septiembre, los colegios que quieran participar del programa Cine Escuela ya podrán solicitarlo. Por lo tanto, esperamos que en los próximos meses los niños empiecen a ir a los cines. Es uno de los programas que más ilusión me ha hecho llevar a cabo. Todo lo que sea reforzar las herramientas culturales de los jóvenes es fundamental porque invertimos en los jóvenes y en el futuro del sector para crear una cultura cinéfila fuerte en España", afirmaba Urtasun, que ya puso en marcha el año pasado una fase piloto en tres centros educativos de Madrid, Córdoba y Barcelona a petición del director de cine Pablo Berger.

"No quiero que los jóvenes españoles tengan amor al cine por si lo han vivido o no en casa. Quiero que lo aprendan en el colegio. Se trata de crear cultura cinéfila", indicaba Urtasun, que ha remarcado que también "es una inversión en el futuro de la afición al cine muy importante".

Además, la medida ayudará a llenar las salas de cine en la franja horaria de por las mañanas. "Es una manera de ayudar a las salas en una franja horaria en la que están vacías y es algo que también nos preocupa", señalaba.

Todos aquellos centros escolares que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y que estén interesados en participar en esta actividad durante el curso escolar 2025/2026, pueden preinscribirse a través de un formulario disponible en la web del Ministerio de Cultura. El programa está dirigido a centros educativos de toda índole situados en territorio español.

Las proyecciones de las películas se acompañarán de actividades en el aula previas a la visualización y estas, a su vez, irán acompañadas de guías didácticas, de acuerdo con unos criterios fijados por el Comité Asesor del Programa 'Cine Escuela', y validadas por el departamento que dirige Urtasun.