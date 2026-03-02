Arranca la fase 3 de la Libertadores con Barcelona-Botafogo en el centro de atención

¿Podrá el Barcelona de Ecuador convertirse en el verdugo de Botafogo, como lo fue de Argentinos Juniors en la ronda anterior? La fase 3 de la Copa Libertadores 2026 definirá cuatro boletos a la fase de grupos, con el duelo entre el Torero y el Fogão como el más atractivo

La grilla de partidos de esta semana se completa con los cruces entre Carabobo FC (VEN) y Sporting Cristal (PER), O'Higgins (CHI) ante Deportes Tolima (COL) y Juventud de Las Piedras (URU) enfrentando al Independiente Medellín (COL)

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, informó la Conmebol

- Farías pide "cabeza e inteligencia" -

Con carácter y el sello del técnico venezolano César Farías, Barcelona de Ecuador mostró temperamento para llevar la serie a la tanda de penales y superar a Argentinos Juniors, campeón de la Libertadores 1985, en una llave de alta paridad competitiva

Dos victorias por 1-0, una para cada bando, obligaron la definición desde los doce pasos, instancia en la que el Ídolo del Astillero, semifinalista en la Libertadores 2021, prolongó su vida continental al imponerse 5-4 en un desenlace dramático

"Tenemos en la cabeza dar un paso más", sostuvo Farías, quien llamó a sus jugadores a actuar con "cabeza e inteligencia" para enfrentar al Botafogo en el primer cara a cara de la serie de tercera fase, el martes en Guayaquil (00H30 GMT del miércoles)

El brillo deportivo del Botafogo en el memorable 2024, cuando conquistó la Libertadores por primera vez y el Brasileirão tras casi tres décadas, quedó atrás frente a un presente de mayor inestabilidad competitiva y económica

El Fogão también atraviesa tensiones institucionales vinculadas a las disputas legales que rodean al empresario estadounidense John Textor, su principal accionista, un contexto que ha coincidido con una reducción en la regularidad deportiva del plantel

En esa línea, el inicio del camino continental del equipo carioca fue ajustado, pues en la segunda fase apenas logró superar al boliviano Nacional Potosí por un margen mínimo (derrota 1-0 y victoria 2-0), evidencia de ciertas dificultades en su juego colectivo

- Juventud y una nueva ventana a la ilusión -

Universidad Católica de Ecuador y Guaraní de Paraguay quedaron atrás en el recorrido continental

Juventud, el orgullo de la pequeña ciudad de Las Piedras -vecina de Montevideo-, vive con especial emoción su histórica primera participación en la Copa Libertadores, un hito que se ha convertido en una auténtica celebración para su comunidad de apenas 65.000 habitantes

"Es como el hijo pequeño de casa, así lo sentimos", afirma Jorge Smaldone, un pedrense de 57 años hincha de El Juve, o del "Juventus Stone", como suelen llamarlo los más jóvenes en las redes sociales

Tras superar las dos primeras rondas ante la U quiteña y el Aborigen paraguayo, el conjunto uruguayo afronta la tercera fase frente a un adversario de mayor jerarquía histórica, Independiente Medellín, que llega con un presente irregular y muy alejado de los primeros puestos en la liga colombiana

El duelo está programado para el jueves (00H30 GMT del viernes) en Montevideo

- Mejores apuestas para Tolima y Cristal -

Deportes Tolima y Sporting Cristal, habituales protagonistas del torneo continental, llegan con una ligera ventaja de experiencia y recorrido en la Copa frente a O'Higgins de Chile y Carabobo de Venezuela, sus respectivos rivales en los cruces de la tercera fase

Tolima arrancó su participación en la segunda fase frente al Táchira y tras victorias de 1-0 para cada bando, el vinotinto y oro colombiano logró la continuidad internacional al vencer por penales 3-0

El cervecero peruano también recurrió a los doce pasos (5-4) para firmar su pase frente al 2 de Mayo paraguayo, en una complicada serie de segunda ronda que se selló con un 2-2 en el marcador global

Carabobo, que avanzó tras superar al chileno Huachipato con un global de 3-1, recibirá a Cristal el miércoles a las 22H00 GMT en Valencia

En tanto, O'Higgins será local frente al pijao colombiano el mismo día desde las 00H30 GMT del jueves en Rancagua