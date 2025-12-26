Arranca la fase final de la operación de Navidad con una previsión de 8,3 millones de desplazamientos

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - La segunda fase de la operación de tráfico de Navidad arranca a las 15 horas de este viernes con una previsión de 8.360.000 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 1 de enero. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que hasta el día 6 las carreteras registrarán casi 14 millones de desplazamientos, de los cuales 5,5 millones se producirán en la tercera y última fase del dispositivo entre el 2 y el 6 de enero. Las horas más desfavorables para viajar en el inicio de la segunda fase de la operación de Navidad se concentrarán entre las 18 y las 21 horas de este viernes 26, entre las 10 y las 13 horas del sábado 27 y entre las 19 y las 21 horas del domingo 28 de diciembre. Para que todos los desplazamientos por carretera, motivados por la coincidencia en estos días de las fiestas navideñas, reuniones familiares y vacaciones escolares y universitarias, se realicen de la forma "más ordenada, fluida y segura posible", Tráfico ha previsto entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante balizamiento, conos y señalización en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas. RECOMENDACIONES Tráfico recuerda que es fundamental abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas siempre que se vaya a conducir y mantener la atención plena en todo trayecto, también en los cortos y, especialmente, en los nocturnos. Se recuerda además que, a partir del 1 de enero de 2026, la V-16 conectada será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada. Se recomienda también planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web www.dgt.es, en Twitter --@DGTes e @InformacionDGT-- y en el teléfono 011. Además, es importante prestar atención a la circulación en invierno, teniendo en cuenta que las posibles condiciones meteorológicas adversas pueden sorprender en cualquier momento, "para lo que es necesario llevar los elementos imprescindibles para circular con ellas".