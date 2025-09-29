Arranca la Semana de la Moda de París, en una edición “histórica”

La Semana de la Moda femenina de París debutó este lunes con las marcas más jóvenes, antes de los desfiles más esperados, como Dior, Chanel o Loewe que, con nuevos directores creativos al frente, preconizan una edición "histórica".

Después de Nueva York, Londres y Milán, un centenar de firmas presentarán hasta el 7 de octubre sus colecciones primavera-verano 2026.

Esta edición será decisiva tras los cambios sin precedentes en algunas de las marcas más prestigiosas, con una decena de nuevos creadores, en un intento de impulsar el sector del lujo que enfrenta dificultades económicas y comerciales.

"Podemos hablar de una 'fashion week' histórica", afirma a la AFP Claire Thomson-Jonville, directora editorial de Vogue France.

"Estamos comenzando un nuevo capítulo, no tanto de lo que es la 'fashion week', sino de lo que será la moda durante los próximos diez años", comenta Pierre Groppo, editor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair Francia.

El francés Victor Weinsanto y la belga Julie Kegels dieron el pistoletazo de salida, en una jornada donde también estaban previstos los desfiles de la sueca Ellen Hodakova Larsson y la marca neoyorquina Vaquera, entre otros.

Kegels, en su primer pase en el programa oficial, presentó una colección con muchas transparencias mezcladas con telas satinadas y detalles brillantes, en una paleta de tonos pastel. Las blusas totalmente desabrochadas e incluso abiertas y anudadas a la cintura, o a veces con los hombros suspendidos como con pinzas.

En el desfile, bajo las vías del metro aéreo de París y al que asistió la cantante española Rosalía, no faltaron los calcetines tanga de la diseñadora belga, unas medias que dejan el talón al aire y se mantienen con una tira en los dedos.

- Listón alto -

Por la noche, Saint Laurent presentará su colección en Trocadero, al lado de la Torre Eiffel. Y un desfile de L'Oréal París dará protagonismo a las embajadoras de la marca, entre las que se encuentran las actrices Eva Longoria, Jane Fonda y Viola Davis, en un evento gratuito y abierto al público en la plaza de la municipalidad, en el centro de París.

En los próximos días, el momento más esperado será el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel, el 6 de octubre.

Blazy, un francobelga de 41 años que dejó el mando creativo de Bottega Veneta, toma el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 del alemán que reinó durante más de tres décadas en la casa de la doble C.

Jonathan Anderson, por su parte, presentará su primera colección femenina para Dior el 1 de octubre.

Este norirlandés de 41 años fue durante 11 años el responsable artístico de la centenaria marca española Loewe, a la que rejuveneció radicalmente.

Loewe será precisamente otra de las propuestas más esperadas, a cargo del dúo formado por los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, nombrados en reemplazo de Anderson. Los fundadores de la firma neoyorkina Proenza Schouler tienen el listón alto, después de que su predecesor convirtiera la marca española en un éxito de ventas y notoriedad.

Loewe, una casa de marroquinería que se remonta a 1846, fundada en Madrid y actualmente integrada en el grupo francés de lujo LVMH, ha combinado hasta ahora artesanía y vanguardia.

Durante años, los desfiles de Loewe fueron un lugar de encuentro de estrellas del séptimo arte, desde Timothée Chalamet hasta Pedro Almodóvar, pasando por Tilda Swinton. Varias de esas estrellas fueron embajadoras de la marca.

mdv-es/mb