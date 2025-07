Arrancada de Narváez sorprende al propio Pogacar

El maillot amarillo del Tour y ganador de la 12ª etapa este jueves, Tadej Pogacar, valoró el trabajo de su compañero ecuatoriano del UAE, Jhonatan Narváez, que pegó un sorprendente acelerón que facilitó la victoria a su jefe de filas.

“Me hice la pregunta: ¿pero qué está haciendo? Seguí el movimiento, me dije que en el peor de los casos explotaría. Pero me encontraba bien”, explicó un Pogacar que no acusó en ningún momento su caída la víspera en Toulouse.

La arrancada de Narváez a 12 kilómetros para meta en las primeras rampas de la subida a Hautacam hizo ceder metros al danés Jonas Vingegaard y sirvió de impulso para Pogacar, quien una vez apartado a un lado su lugarteniente, voló en solitario hacia la meta.

Narváez fue 18º en meta y ocupa el puesto 16 en la general, a 22 minutos de su jefe de filas.

El esloveno cuenta ahora con una confortable ventaja de 3 minutos 31 segundos sobre el danés, y de 4 minutos y 45 minutos sobre el belga Remco Evenepoel, aunque, con dos etapas más por los Pirineos por delante, y tres por Los Alpes, optó por mostrarse prudente sobre la posibilidad de conquistar un cuarto Tour.

“No, el Tour no se ha terminado. Tenemos una cómoda ventaja pero hay que permanecer tranquilos”, aseguró, después de dedicar su victoria al joven italiano Samuele Privitera, fallecido la víspera luego de una caída en el Tour del Valle de Aosta.

