Arrancan las elecciones generales de Uganda bajo bloqueo de internet y represión policial

Uganda comenzó este jueves a votar en unas elecciones legislativas y presidenciales en las que el mandatario Yoweri Museveni busca prolongar sus 40 años en el poder, en un contexto de fuerte represión policial y un bloqueo del internet.

En la capital Kampala las mesas electorales tardaron en abrir, como es habitual en el país africano, pero la votación comenzó poco después de las 07H00 locales (04H00 GMT) en al menos un suburbio, corroboraron periodistas de la AFP.

Según otro equipo de la AFP, patrullas policiales y militares fuertemente armadas fueron desplegadas en la ciudad fronteriza de Jinja.

El periódico local Daily Monitor publicó una página completa en la que explica cómo "proteger" las casas en medio de los comicios, en la que aconseja a los ciudadanos reforzar puertas y ventanas y designar una habitación segura en caso de disturbios.

Es una sensación familiar para los ugandeses tras cuatro décadas de gobierno de Museveni, de 81 años, un exguerrillero acusado de abusos generalizados de las fuerzas de seguridad contra sus oponentes.

Se enfrentó en esta campaña al desafío del cantante convertido en político Bobi Wine, de 43 años, quien se autodenomina "presidente del gueto" por su bastión en un barrio marginal de la capital, donde creció.

Al igual que en la contienda de 2021, cientos de seguidores de Wine han sido detenidos en los días previos a las elecciones. El candidato ha tenido que usar chaleco antibalas en los mítines, en los que describió las votaciones como una "guerra" y a Museveni como un "dictador militar".

A pesar de las repetidas promesas de que no lo haría, el gobierno bloqueó el acceso a internet el martes por un período indefinido para evitar la difusión de "desinformación" e "incitación a la violencia".

Naciones Unidas calificó el apagón digital como "profundamente preocupante" y Wine ha prometido protestas si se manipulan los resultados.

Muchos ugandeses todavía elogian a Museveni como el hombre que puso fin al caos posterior a la independencia del país.

"Cuarenta años no importan, necesitamos aún más", dijo la simpatizante Banura Oliver, de 41 años, de camino al mitin final del líder en Kampala.

El presidente adoptó un tono enérgico y dijo: "Vayan a votar. A cualquiera que quiera interferir en su libertad, lo aplastaré".