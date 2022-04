Arrasate: "El Real Madrid está con la flecha para arriba"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, se mostró contrariado tras perder con el Real Madrid (1-3) en un partido de la jornada 33 de la Liga Santander y aseguró que les dio "hasta donde les dio" para competir ante un rival que está en "buena racha y con la fecha para arriba".

"Es una pena no haber podido sacar al menos un punto", dijo el técnico de Osasuna, que destacó la actuación de Sergio Herrera, que paró dos penaltis a Benzema. "Estamos encantados de contar con él y es una suerte que tenga ese plus desde los once metros", agregó en la rueda de prensa posterior al choque.

"Ha sido una gran noche con un gran ambiente, el p√ļblico ha estado incre√≠ble y hemos estado metidos en el partido con el resultado hasta el minuto 93, pero la pena ha sido no poder alargar ese primer tiempo y nos quedamos con las ganas de vivir una noche m√°gica y sacar un mejor resultado", coment√≥ Arrasate.

"En la primera media hora hemos estado fluidos, hemos generado situaciones de gol y he visto al equipo suelto. Pero ha sido una pena no haber podido defender mejor ese bloque bajo en el gol de Asensio y creo que el empate nos hubiese dado otro ánimo para la segunda parte. Luego ya nos faltó fuelle. El físico era muy importante en ese segundo tiempo. Nos hemos ido partiendo con el cansancio y ha habido más distancias", analizó.

"Me quedo con que el equipo ha dado todo hasta el final pero no ha sido suficiente porque enfrente teníamos un gran rival que está en racha y con la flecha para arriba. Nos ha dado hasta dónde nos ha dado y tampoco puedo pedir mucho más. Es difícil disfrutar contra este tipo de rivales porque te llevan al máximo. Estábamos justos al final y ellos con los cambios que han hecho tenían más balón con Kroos e Isco. Sólo disfrutas al final si consigues un buen resultado", sentenció.

Adem√°s, Arrasate agradeci√≥ el buen momento de Budimir, "en racha y dentro del √°rea es letal". "No s√© cu√°ntos goles le han anulado, pero es una pena que hemos encontrado al mejor Budimir en el √ļltimo tercio del campeonato".

Por √ļltimo, el t√©cnico vasco se refiri√≥ al lanzamiento de objetos desde la grada durante unos minutos a pocos minutos para el final del partido. "No me gusta que echemos objetos al portero rival pero tambi√©n es la primera vez que veo parar un partido por eso. A nosotros nos pasa fuera de casa y no paran el partido", finaliz√≥.