Arrasate: "Las ayudas y las vigilancias van a ser indispensables en el Bernabéu"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado que "las ayudas y las vigilancias" serán "indispensables" en el duelo de este miércoles ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, al que llegan con "confianza y autoestima" por su buena situación en LaLiga Santander y el que deberán hacer un trabajo "perfecto y redondo" para sacar puntos.

"En estos campos, las estad√≠sticas suelen ser desfavorables, porque hablas de un rival muy potente. Sabemos que tendremos que hacer casi todo bien, pero tenemos la ilusi√≥n. Fuera de casa nos est√°n saliendo bien las cosas y ma√Īana, si hacemos un partido perfecto y redondo, seguramente tendremos alguna opci√≥n", declar√≥ en rueda de prensa.

Así, la "idea" será "defender lo mejor posible" y buscar "esa eficacia que es indispensable en ese tipo de campos para tener opciones". "Tenemos que incomodar lo máximo posible al Real Madrid y creer en nuestro plan y ejecutarlo bien. En estos campos necesitamos tener eficacia y que tu portero haga un gran partido para sacar un buen resultado", manifestó.

"Si les dejamos correr, tendremos malas noticias seguro. Es un equipo que es muy bueno en casi todo, que si le dejas espacio a la espalda, te mata; ahí aparecen las mejores virtudes del Real Madrid. Habrá momentos en los que nos cojan, pero necesitamos evitar esos espacios a la espalda y que no estén cómodos. Podemos tener piernas, pero en ese ida y vuelta no vamos a salir ganadores", prosiguió.

Además, el preparador del conjunto rojillo recalcó que serán "muy importantes tanto "las ayudas" como "las vigilancias". "Las ayudas van a ser indispensables, porque si no se producen situaciones de uno contra uno y ellos son desequilibrantes, y las vigilancias y también, porque a veces parece que el Real Madrid te da el balón y piensas 'estoy en el Bernabéu y tengo el dominio'; no es real, en cinco segundos se te plantan delante del portero", subrayó.

En este sentido, record√≥ que el cuadro blanco ha sido "un equipo dominador" en casa en partidos como el del Mallorca o el del Celta. "Es verdad que ellos tienen tambi√©n ese registro de que no les importa estar un poco sometidos porque despu√©s te pueden hacer mucho da√Īo, pero el mi√©rcoles no van a hacer ese planteamiento. Si nos dan el bal√≥n, no podemos cometer p√©rdidas", advirti√≥.

"A priori siempre piensas que tienes opciones, igual ma√Īana sucede lo contrario. El equipo est√° bien, pero hay que ser realistas; nos enfrentamos a un rival que viene de ganar en el Camp Nou, con un potencial muy grande, y no s√© cu√°ntas opciones tenemos. Lo que queremos es hacer todo lo que est√© en nuestra mano para tener m√°s opciones", continu√≥.

Gracias a su buena situación en el campeonato, el equipo navarro "no" tiene "piedras en la mochila", lo que les da "esa soltura para atreverse a hacer cosas". "Pero siempre sin equivocarnos. De confianza y de autoestima vamos bien, pero hay que hacer mil cosas bien para sacar un buen resultado", subrayó.

En otro orden de cosas, Arrasate explic√≥ que Ante Budimir seguir√° sin estar disponible porque "necesita hacer m√°s sesiones de campo" para recuperar "el ritmo", adem√°s de asegurar que Kike Garc√≠a y el 'Chimy' √Āvila "pueden jugar juntos" porque "se complementan muy bien".

Por √ļltimo, alab√≥ el estado de forma del brasile√Īo Vin√≠cius. "Seguramente sea uno de los jugadores m√°s desequilibrantes de LaLiga, est√° en un gran momento, tiene confianza, capacidad para desbordar y para generar ocasiones por s√≠ mismo, est√° haciendo goles...", concluy√≥.