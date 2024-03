Arrasate no seguirá como entrenador de Osasuna

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, anunció este martes que no seguirá al frente del equipo la próxima temporada, tras decidir no renovar.

"He tomado la decisión de no renovar con Osasuna, es una decisión complicada, pero estoy tranquilo, en paz conmigo mismo", dijo Arrasate en una rueda de prensa para anunciar su decisión.

"No es una despedida, estamos inmersos en una competición, quedan nueve partidos y eso ya llegará", añadió Arrasate.

El entrenador osasunista, tras seis años al frente del equipo, al que llegó cuando estaba en Segunda División, deja el equipo afirmando no tener el mismo convencimiento de sus inicios.

"No tengo ese convencimiento que tenía antes, y si no estoy convencido del todo, no soy feliz, y si no soy feliz es difícil sacar lo mejor del equipo", afirmó Arrasate.

El técnico osasunista seguirá al frente del conjunto rojillo hasta final del campeonato, donde el conjunto navarro marcha en la 12ª posición.

