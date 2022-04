Arrasate: "Tenemos muchas ganas de jugar ante el Real Madrid sin piedras en la mochila"

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, insisti贸 en que su equipo "se ha ganado el derecho a vivir una noche especial y sacar un buen resultado" ante el Real Madrid, un duelo que afrontan "sin piedras en la mochila" y "sin complejos".

"S茅 c贸mo son los partidos en El Sadar contra el Real Madrid, puede ser determinante. La gente est谩 con muchas ganas de vivir este partido sin piedras en la mochila. Ayer vimos el Bar莽a-C谩diz tranquilos. Tenemos que intentarlo, sin complejos", afirm贸 Arrasate en la rueda de prensa previa al encuentro ante los blancos de este mi茅rcoles (21.30 horas).

El entrenador celebr贸 estar "liberados" para el tramo final del curso, porque estar pendiente de la clasificaci贸n "te encorseta". "Hacer las cuentas de la lechera te hace m谩s peque帽o. Y nosotros en ese aspecto estamos liberados, y lo debemos enfocar desde la ambici贸n y la concentraci贸n. Si vamos pensando en pintarles la cara pasar谩 lo contrario. El equipo est谩 mentalizado", indic贸.

El t茅cnico rojillo encara este partido "especial" con "much铆sima ilusi贸n". "Nos visita el l铆der y estamos en disposici贸n de pelearlo, de tener la ilusi贸n de hacer un buen partido. Nos hemos ganado el derecho a vivir una noche especial y sacar un buen resultado, sabiendo lo que tenemos enfrente", expres贸.

"hay que rozar la excelencia para ganar al real madrid"

"A nivel an铆mico estamos bien, con confianza y con ganas de afrontar el partido. Ma帽ana viviremos el partido en plenitud. No podemos salir acomplejados, tenemos que salir con respeto, pero jugamos en casa y estamos en disposici贸n de intentarlo, siendo valientes. Ma帽ana tenemos que ser nosotros mismos dentro de lo que nos deje el rival", apunt贸 sobre las claves del duelo.

El Osasuna enlaza tres victorias en El Sadar y Arrasate destac贸 que el equipo comete "menos errores" y focaliz贸 su crecimiento en la "fortaleza mental". Tiene mucho m茅rito, aunque Valencia y Alv茅s no fueron nuestros mejores partidos, tenemos que mejorar futbol铆sticamente para ganar ma帽ana. Con bal贸n podemos generar m谩s y en lo defensivo tenemos que ser un bloque", analiz贸.

"Hay que rozar la excelencia, est谩n en un muy buen momento. Vienen de ganar en un campo donde nadie hab铆a ganado. Se les puede ganar dando nuestra mejor versi贸n, poniendo el list贸n lo m谩s alto que podamos. Todo pasa porque pongamos el list贸n muy alto en todos los aspectos", expres贸, consciente de la capacidad del Real Madrid de "ante la dificultad revelarse". "Ahora mismo es el mejor equipo de la Liga", a帽adi贸.

Arrasate confirm贸 cambios en el equipo de cara a ma帽ana, ocnla baja de Lucas Torr贸 como principal ausencia. "Es un jugador importante, al igual que Casemiro puede ser para ellos. Tengo confianza plena en los que van a salir. Lucas no tiene sustituto como tal, pero no vamos a salir con 10", lament贸.

"El aspecto f铆sico es muy importante. En el segundo tiempo estuvieron muy por encima del Sevilla y ven铆an de jugar una pr贸rroga. Si est谩n en el Real Madrid no e solo porque sean buenos, sino tambi茅n porque tienen mentalidad ganadora, si no fuera as铆 no conseguir铆an lo que est谩n consiguiendo. Ma帽ana quieren sentenciar la Liga para pensar en Champions", zanj贸 Arrasate.