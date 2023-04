Arrecia la disputa entre demócratas y republicanos por la deuda tras medida de cámara baja

Por David Morgan y Richard Cowan

WASHINGTON, 27 abr (Reuters) - El Senado de Estados Unidos apenas se inmutó el jueves para evitar una inminente crisis por el techo de la deuda, luego de que los republicanos rechazaran los pedidos para aumentar sin condiciones el límite 31,4 billones de dólares y los demócratas dieran la espalda a la idea de negociar.

Un día después de que la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa republicana que elevaría el límite de endeudamiento y reduciría drásticamente el gasto federal, legisladores de ambos partidos intervinieron mientras el reloj avanzaba a un posible incumplimiento de pago que podría paralizar la economía y desestabilizar a los mercados financieros.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, había impulsado el proyecto de ley a pesar de las limitaciones de los partidos con la esperanza de dar paso a conversaciones con el presidente Joe Biden sobre una forma de elevar el límite de deuda, una medida necesaria para cubrir los costos de recortes de impuestos y gastos aprobados previamente por el Congreso.

"El presidente es la persona que ahora tiene la pelota en su cancha. La Cámara aprobó una medida. Han aumentado el techo de la deuda", dijo a periodistas el senador republicano Mitt Romney. "Es hora de que el presidente responda de otra manera que decir 'no'".

Pero los demócratas respondieron que, si bien Biden y McCarthy pueden hablar en cualquier momento sobre el gasto y el déficit, los republicanos no deberían usar el techo de la deuda para forzar concesiones.

"No usas el riesgo de no pagar nuestras facturas para arrinconar a la gente", dijo a periodistas el senador demócrata Sherrod Brown. "El presidente debería sentarse con McCarthy en cualquier momento, seguro. Pero no para discutir el pago de nuestras cuentas", declaró.

El jueves, el senador demócrata Joe Manchin se mostró disconforme y pidió a Biden que negocie con McCarthy, al afirmar que "solo el presidente puede evitar que esto se convierta en una crisis interna en toda regla".

En 2011, una amarga pelea por el techo de la deuda condujo a una rebaja de la calificación crediticia del gobierno de Estados Unidos, lo que elevó los costos de financiamiento y perjudicó a las acciones. Las luces rojas ya están parpadeando en Wall Street.

Los legisladores no saben con precisión cuánto tiempo les queda para actuar. La "fecha x" en la que el Departamento del Tesoro ya no podrá pagar todas sus facturas podría llegar tan pronto como junio o extenderse más allá del verano boreal.

Se espera que el Tesoro notifique al Congreso sobre una nueva "fecha x" en los próximos días, luego de evaluar la recaudación de impuestos. (Reporte de Richard Cowan y David Morgan; información adicional de Andrea Shalal y Moira Warburton. Editado en español por Marion Giraldo)

