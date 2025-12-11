Arrecian combates en frontera entre Camboya y Tailandia antes de esperada llamada de Trump

Nuevos combates arreciaron el jueves en la frontera entre Camboya y Tailandia, incluso cerca de templos antiguos disputados, antes de una esperada llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, a los gobernantes de los dos países del sudeste asiático en busca de un alto el fuego.

Al menos 15 personas han muerto en el conflicto fronterizo, entre civiles camboyanos y soldados tailandeses, según autoridades de ambos países.

Más de medio millón de personas han sido desplazadas desde la zona fronteriza, en su mayoría en Tailandia, en medio de los choques con aviones, tanques y drones.

Los enfrentamientos estallaron el domingo por una antigua disputa fronteriza, menos de dos meses después de un acuerdo de alto el fuego firmado junto con Trump.

Pero los choques de esta semana han sido los más mortales desde los combates de cinco días en julio, que dejaron decenas de muertos antes de la firma de la endeble tregua en agosto.

Trump dijo que esperaba llamar el jueves con los gobernantes de Tailandia y Camboya para exigirles detener el enfrentamiento.

Cada bando culpa al otro por el reinicio del conflicto, que se expandió a cinco provincias de Tailandia y Camboya, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La mañana del jueves en el noreste de Tailandia, cientos de familias evacuadas se despertaron dentro de un edificio universitario en la ciudad de Surin que ha servido de albergue.

Unas mujeres preparaban pasta de chile mientras voluntarios removían grandes ollas de comida.

La agricultora Rat, de 61 años, quien no quiso revelar su apellido, dijo que debió abandonar su casa junto a su familia antes de iniciar la siembra de yuca de la temporada.

"Solo quiero volver a casa y cultivar de nuevo", declaró a la AFP.

"Cada vez que reinician los combates, se siente como si la vida vuelve a entrar en pausa".

- Herencia cultural -

Periodistas de AFP en la provincia noroccidental camboyana de Oddar Meanchey escucharon los impactos de artillería que llegaba desde la dirección de los templos disputados.

El Ministerio de Defensa camboyano indicó en un comunicado que las fuerzas tailandesas iniciaron un ataque la mañana del jueves en esa provincia, "bombardeando la zona del templo Khnar".

Al otro lado de la frontera, el ejército tailandés anunció un toque de queda entre las 19H00 y las 05H00 desde el miércoles en partes de Sa Kaeo.

Las fuerzas tailandesas dijeron el miércoles que ese día, militares camboyanos dispararon cohetes que cayeron cerca del hospital Phanom Dong Rak, en la provincia de Surin, al norte de Sa Kaeo.

Según el gobierno de Camboya, más de 101.000 personas han sido evacuadas, mientras las autoridades tailandesas indicaron que más de 400.000 civiles fueron trasladados a refugios.

Estados Unidos, China y Malasia mediaron un alto el fuego en julio, y en octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de un acuerdo de paz entre los dos vecinos.

Pero Tailandia suspendió el acuerdo en noviembre tras denunciar un incidente con una mina explosiva.

La agencia cultural de la ONU, Unesco, urgió la "protección del patrimonio cultural de la región en todas sus formas", en medio de los combates.

Varios de los templos en la zona en disputa integran la lista de Patrimonio Mundial de Unesco.

En 2008 se dieron enfrentamientos entre los dos países por una extensión de tierra cerca de un templo fronterizo de 900 años de antigüedad.

Brotes esporádicos de violencia entre 2008 y 2011 dejaron una veintena de muertos y decenas de miles de desplazados.

