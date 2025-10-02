Arrestado joven de 22 años por agredir a su pareja durante una discusión en Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora de la tarde de este pasado miércoles a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia de género, tras agredir a una mujer durante una discusión en plena calle ocurrida en el barrio de Zaramaga.

En una nota, la Guardia Urbana ha informado de que los hechos ocurrieron sobre las 14.30 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Puerto de Barazar, ya que un hombre estaba agrediendo a una mujer en plena vía pública.

Los agentes llegaron al lugar donde se encontraba dicha mujer en compañía de dos hombres, su pareja y un amigo de este. La patrulla separó a las partes para escuchar sus versiones.

Al parecer, minutos antes, durante una discusión por motivos personales, el varón agredió a la fémina, hecho que corroboró un testigo. En vista de lo ocurrido y de las marcas que presentaba la víctima, el varón fue detenido.