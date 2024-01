El Ejército de Nigeria ha confirmado el arresto de dos soldados tras las críticas surgidas por un vídeo que se hizo viral en redes sociales en el que se puede ver a varios militares torturando a un civil, un incidente que tuvo lugar en el estado de Rivers (sur).

El portavoz del Ejército nigeriano, Danjuma Jonah Danjuma, ha expresado en un comunicado su "enorme pesar" por "la conducta no profesional" por parte de dos militares "involucrados en actos de brutalidad contra un civil", según un comunicado publicado por el Ejército en su cuenta en la red social X.

Así, ha recalcado que "los soldados implicados en esta conducta no profesional han sido claramente identificados y arrestados" y ha agregado que "el Ejército de Nigeria es una fuerza profesional que lleva a cabo sus acciones en línea con las normas de actuación establecidas y los Derechos Humanos fundamentales de los ciudadanos".

"No se permitirá ningún tipo de infracción por parte de personal descarriado", ha dicho Danjuma, quien ha desvelado una "investigación a gran escala". "No quedará piedra sin mover para sancionar a los implicados", ha recalcado, antes de reclamar a los ciudadanos que "sigan facilitando información creíble sobre este tipo de acciones no profesionales".

En el vídeo, un hombre vestido de militar y otro vestido de civil patean y azotan en repetidas ocasiones a un hombre sin camiseta, mientras este último pide piedad en varias ocasiones. "No, no, señor. Se lo ruego. Confesaré, señor. Se lo ruego", suplica el hombre mientras es golpeado.

Diversas organizaciones no gubernamentales han criticado anteriormente al Ejército de Nigeria por abusos de los Derechos Humanos, incluidas torturas, arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales, en el marco de lo que se considera como una extensa impunidad en el seno de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el jefe del Ejército, Taoreed Lagbaja, prometió el año pasado al jurar el cargo que haría frente a este tipo de denuncias y acusaciones con el objetivo de lograr que los militares se ciñan a sus responsabilidades, así como para juzgar a los responsables de cualquier tipo de abuso de los Derechos Humanos.