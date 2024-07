Arrestados nueve militares israelíes por supuestos abusos a un "terrorista" palestino detenido

El jefe del Estado Mayor de las FFAA tilda de "extremadamente grave" la irrupción de diputados de extrema derecha en la prisión

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detenido este lunes a nueve militares acusados de, presuntamente, haber abusado de un "terrorista" palestino preso en el campo de detención de Teiman, en el sur del país, a unos 30 kilómetros de la Franja de Gaza.

Según han detallado las autoridades castrenses de Israel, los militares han sido detenidos para ser interrogados al respecto. En el incidente habrían participado por lo menos diez soldados, por lo que todavía hay al menos uno que no ha sido arrestado.

Tras conocerse los arrestos, diputados de extrema derecha han irrumpido en Sde Teiman en señal de protesta. Entre ellos se encuentra el diputado Zvi Sukkot, del partido Sionismo Religioso, socio de Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En redes sociales circulan ya vídeos del momento en el que Sukkot se cuela por la entrada del campo de detención y rápidamente un militar que custodiaba la entrada le da el alto. En otras imágenes aparece el diputado aclamado por manifestantes en la zona.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Herzi Halevi, ha señalado poco después que la irrupción de diputados de extrema derecha en el complejo militar, en el que se han desplegado fuerzas policiales, es "extremadamente grave y va en contra de la ley".

"Irrumpir en una base militar y alterar el orden es un comportamiento grave que no es aceptable de ninguna manera. Estamos en guerra y acciones de este tipo ponen en peligro la seguridad del país", ha precisado, según ha recogido 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha indicado que apoya las pesquisas abiertas contra los militares debido a "presuntos abusos graves contra un detenido palestino". "Son precisamente estas investigaciones las que protegen a nuestros soldados en Israel y preservan los valores de las FDI", ha agregado.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha hecho un llamamiento a que "se quiten las manos de encima a los reservistas". "Nuestros combatientes merecen todo el respaldo", ha argüido.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, también ha criticado la detención de los militares. "Me ha sorprendido ver las imágenes de los soldados arrestados en Sde Teiman de la misma manera que se arresta a criminales peligrosos", ha señalado.

