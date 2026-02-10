Arrestan a 15 personas en Países Bajos acusadas de "incitación al terrorismo" en TikTok

La fiscalía neerlandesa anunció el martes la detención de 15 personas acusadas de "incitación al terrorismo" por distribuir propaganda del grupo Estado Islámico en TikTok.

La investigación que condujo a las detenciones comenzó en agosto de 2025, cuando la policía de La Haya descubrió una cuenta de TikTok que difundía "propaganda del Estado Islámico subtitulada en neerlandés".

"Las publicaciones incluían llamados a unirse al combate y a glorificar el martirio", explicó la fiscalía en un comunicado.

"Las publicaciones de la cuenta eran seguidas por otras cuentas, que estaban implicadas de diversas maneras en la edición y difusión de la propaganda del Estado Islámico", añadió la fiscalía.

Algunas de estas publicaciones fueron vistas más de 100.000 veces en TikTok, afirmaron las autoridades.

Los quince sospechosos, cuatro de los cuales son menores de edad, fueron detenidos en distintos lugares de los Países Bajos. Trece de ellos son de nacionalidad siria, mientras que los otros cuatro son neerlandeses.

La policía indicó que continuará sus pesquisas en el marco de esta investigación "a gran escala" y que no descarta nuevas detenciones.