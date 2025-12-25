Arrestan a 3 palestinos por presunto ataque a un árbol de Navidad en iglesia católica en Cisjordania

Tres palestinos han sido arrestados bajo sospecha de incendiar un árbol de Navidad y dañar parte de un pesebre en una iglesia católica en la ciudad de Yenín, en Cisjordania, ocupada por Israel, según informó la policía de la Autoridad Palestina.

Los arrestos se realizaron tras revisar las grabaciones de vigilancia, indicó la policía el miércoles por la noche. Las autoridades dijeron que habían incautado herramientas de los sospechosos que creen fueron utilizadas en el ataque, y condenaron el aparente intento de incitar tensiones religiosas en Cisjordania.

La iglesia del Santo Redentor de Yenín publicó fotos en las redes sociales del incendio, que mostraban la estructura de un árbol de Navidad sintético que había sido despojado de sus ramas de plástico verde, con adornos rojos y dorados esparcidos por el patio. La iglesia señaló que el ataque ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del lunes y también dañó parte del nacimiento.

La iglesia limpió rápidamente el árbol quemado y erigió un nuevo árbol de Navidad al día siguiente, a tiempo para la misa de Navidad. La iglesia celebró una ceremonia especial con la presencia de políticos y líderes musulmanes y cristianos locales. El reverendo Amer Jubran, el párroco de la iglesia, afirmó que el incendio fue un incidente aislado y destacó la unidad de la ciudad.

"Esta ocasión reafirmó que los intentos de dañar símbolos religiosos nunca disminuirán el espíritu de la ciudad ni la fe de su gente", indicó la iglesia del Santo Redentor en un comunicado. El templo no respondió a solicitudes adicionales de comentarios.

La pequeña comunidad cristiana en Cisjordania enfrenta crecientes amenazas de extremismo desde múltiples frentes, tanto de colonos israelíes como extremistas palestinos, lo que los lleva a abandonar la región en masa.

Los cristianos representan entre el 1% y el 2% de los aproximadamente tres millones de residentes de Cisjordania, la gran mayoría de ellos musulmanes. En todo Oriente Medio, la población cristiana ha disminuido constantemente a medida que las personas huyen de conflictos y ataques.

Israel, cuya declaración de fundación incluye la salvaguarda de la libertad religiosa y todos los lugares sagrados, se ve a sí mismo como una isla de tolerancia religiosa en una región volátil. Sin embargo, algunas autoridades eclesiásticas y grupos de monitoreo han lamentado un reciente aumento en el sentimiento y acoso anticristiano, particularmente en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Colonos israelíes extremistas también han vandalizado e incendiado áreas alrededor de iglesias y aldeas cristianas.

La guerra entre Israel y Hamás en Gaza ha desatado un aumento de la violencia en Cisjordania, en el que el ejército israelí ataca a milicianos en operaciones a gran escala que han matado a cientos de palestinos y desplazado a decenas de miles. Esto ha coincidido con un aumento de la violencia de los colonos y ataques palestinos contra israelíes. Milicianos palestinos han atacado y matado a israelíes en Israel y Cisjordania.

Israel capturó Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967. La Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, tiene autonomía limitada en partes del territorio, como Yenín, una ciudad en el norte de Cisjordania conocida como un bastión miliciano.

