Arrestan a conductor que atropelló a 8 personas en NY

NUEVA YORK (AP) — Un hombre que conducía un camión rentado se subió el lunes a una acera de la ciudad de Nueva York, causando la muerte de una persona y lesiones a otras siete antes de que la policía lograra acorralar al vehículo contra un edificio tras una larga persecución.

Un hombre de 44 años fue declarado muerto horas después de ser atropellado, de acuerdo con un funcionario policial. Los funcionarios no podían discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El conductor fue arrestado y llevado a la estación de policía. La comisionada policial Keechant Sewell calificó las acciones como “una arremetida violenta por Brooklyn” pero dijo que no había evidencia de que se tratara de un acto terrorista.

El camión avanzó a toda prisa por el vecindario Bay Ridge de Brooklyn antes de que la policía lograra detenerlo a más de 5 kilómetros (3 millas) de distancia, cerca de la entrada de un túnel que lleva de Brooklyn a Manhattan.

El hijo del conductor lo identificó como Weng Sor, de 62 años, y le dijo a The Associated Press que tenía antecedentes de enfermedad mental.

“Con frecuencia deja de tomar sus medicinas y hace algo así. No es la primera vez que ha sido arrestado, no es la primera vez que va a la cárcel”, dijo Stephen Sor, de 30 años, en una entrevista afuera de su casa en Brooklyn.

El primer reporte de que el camión había embestido a peatones y ciclistas llegó a las 10:30 a.m., indicó la policía, y le siguieron otros reportes a medida que el vehículo avanzaba por una ajetreada zona de Brooklyn.

Katherine Aronova relató que el camión se pasó una luz roja del semáforo y arrolló a un hombre que hacía entregas en una bicicleta eléctrica, al cual arrastró por varios metros.

“Tenía la cara llena de sangre”, expresó Aronova. “Estaba inconsciente” y sus zapatos quedaron tirados en la acera. "La bicicleta eléctrica quedó totalmente destruida”.

Video de una cámara de vigilancia muestra al camión golpeando a un patinete, subiéndose a la acera y casi aplastando a un peatón que se quitó de su camino justo a tiempo. Un auto de la policía entonces siguió al camión por la acera a toda velocidad.

Videos tomados por helicópteros de los canales de televisión mostraban al camión en la acera al final de la persecución, con el paso cerrado por la patrulla policial. Las autoridades registraron al vehículo para asegurarse de que no tuviera explosivos.

Los periodistas de The Associated Press Julie Walker, David Martin, Michelle Price y Robert Bumsted en la ciudad de Nueva York; Olga Rodriguez en San Francisco y Ken Ritter en Las Vegas, Nevada, contribuyeron a este despacho.

