Arrestan a conductor que atropelló a varios peatones en NY

NUEVA YORK (AP) — La policía detuvo el lunes al conductor de un camión U-Haul luego de informes de que el vehículo de mudanzas atropelló a varios peatones en la ciudad de Nueva York.

El conductor trató de huir de la escena luego de subirse a una acera en el vecindario Bay Ridge de Brooklyn y herir a varias personas, dijeron las autoridades.

Hubo al menos cinco heridos, informó a The Associated Press un policía bajo la condición del anonimato por no estar autorizado a informar al respecto.

El incidente coincide con el inicio de las deliberaciones de un jurado sobre la posibilidad de imponer la pena de muerte a un extremista islámico que mató a ocho personas en una ciclovía en la ciudad de Nueva York en 2017 al atropellarlas con un camión.

Se desconoce si los dos eventos están relacionados.

AP