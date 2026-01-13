Arrestan a dos israelíes y un palestino por robar una joyería disfrazados de soldados

Las autoridades israelíes arrestaron el martes a dos israelíes y un palestino sospechosos de haberse hecho pasar por soldados para robar una joyería en el sur de Cisjordania ocupada, se informó oficialmente.

Los sospechosos fueron detenidos "cuando intentaban huir del lugar de un robo a mano armada cometido en una joyería de la ciudad de Dahariya", indicó la policía israelí en su comunicado.

Los atracadores habían llegado a esta localidad palestina a bordo de un vehículo "equipado con luces intermitentes y vestidos con uniformes de tipo militar, chalecos de protección y cascos, además de ir armados".

"Haciéndose pasar por soldados, asaltaron una joyería, robaron grandes cantidades de oro, amenazaron a civiles y causaron daños en algunas partes del establecimiento" confirmó a AFP el alcalde de Dahariya, Akram Abu Alan, precisando que los hechos ocurrieron el martes a media mañana.

Las detenciones se produjeron durante una operación conjunta de la policía israelí, la policía de fronteras y el ejército, después de que los sospechosos fueran localizados en la ciudad de Samu’a, en el sur de Cisjordania, cerca de la frontera entre este territorio palestino e Israel.

El ejército precisó que el grupo delictivo estaba compuesto por "un palestino y dos civiles israelíes".